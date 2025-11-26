Самые странные глаза в океане: названо существо, чьи зрачки меняют форму от волнистых до круглых

Исследователи раскрыли тайну того, почему у каракатиц такие странные волнистые зрачки. Результаты исследования показали, что на самом деле они такой формы не всегда.

Каракатицы, как известно, обладают самым острым поляризационным зрением среди всех животных: они способны различать световые узоры, невидимые для человеческого глаза. Ученым еще многое предстоит узнать о том, как они воспринимают подводный мир, но одну загадку нам все же удалось разгадать — причудливые W-образные зрачки, пишет IFLScience.

Предыдущие исследования уже показали, что у каракатиц W-образные зрачки. Годами ученые считали, что такая форма своего рода камуфляж или способ оценки расстояния, однако исследование 2012 года расставило все по своим местам.

В ходе исследования три экземпляра Sepia officinalis были помещены в отдельные аквариумы и оставлены без присмотра. Ученые использовали инфракрасную камеру, направленную через светоделитель, что позволило сфотографировать форму зрачком каракатиц и дало возможность наблюдать, как они меняются при разной освещенности.

Результаты показали, что W-образная форма зрачков проявляется только при ярком свете, но стоит приглушить свет и этот W-образный зрачок расширится до полностью круглого.

Известно, что каракатицы, как правило, обитают на мелководье, где наблюдается резкий вертикальный градиент освещенности. Солнце обеспечивает яркость наверху и тусклость внизу, а W-образный зрачок уменьшает блики от солнца и выравнивает этот градиент. Таким образом каракатицы могут легче замечать приближающихся хищников или добычу в самым темных участках поля зрения.

Авторы исследования считают, что W-образный зрачок каракатиц также способен маскировать глаз и даже улучшать фокусировку на расстоянии в определенных направлениях взгляда. Это особенно полезно, учитывая расположение глаз на голове каракатицы. Зрачок реагирует на слабую освещенность, расширяясь до полного круга, пропуская как можно больше света.

Впрочем, стоит признать, что W-образный зрачок каракатицы — не единственная странность в животном мире. Среди наземных животных наблюдается общая тенденция: у собирателей зрачки круглые, у хищников, нападающих из засады, — вертикальные, а у добычи — горизонтальные.

