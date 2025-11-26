Найдивніші очі в океані: названо істоту, чиї зіниці змінюють форму від хвилястих до круглих

Дослідники розкрили таємницю того, чому в каракатиць такі дивні хвилясті зіниці. Результати дослідження показали, що насправді вони такої форми не завжди.

Каракатиці, як відомо, мають найгостріший поляризаційний зір серед усіх тварин: вони здатні розрізняти світлові візерунки, невидимі для людського ока. Вченим ще багато чого належить дізнатися про те, як вони сприймають підводний світ, але одну загадку нам все ж вдалося розгадати — химерні W-подібні зіниці, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Попередні дослідження вже показали, що в каракатиць W-подібні зіниці. Роками вчені вважали, що така форма свого роду камуфляж або спосіб оцінки відстані, проте дослідження 2012 року розставило все на свої місця.

Відео дня

Під час дослідження три екземпляри Sepia officinalis були поміщені в окремі акваріуми й залишені без нагляду. Вчені використовували інфрачервону камеру, спрямовану через світлорозподільник, що дало змогу сфотографувати форму зіниць каракатиць і дало змогу спостерігати, як вони змінюються за різної освітленості.

Результати показали, що W-подібна форма зіниць проявляється тільки за яскравого світла, але варто приглушити світло і ця W-подібна зіниця розшириться до повністю круглої.

Відомо, що каракатиці, як правило, мешкають на мілководді, де спостерігається різкий вертикальний градієнт освітленості. Сонце забезпечує яскравість нагорі й тьмяність внизу, а W-подібна зіниця зменшує відблиски від сонця і вирівнює цей градієнт. Таким чином каракатиці можуть легше помічати хижаків, що наближаються, або здобич у найтемніших ділянках поля зору.

Автори дослідження вважають, що W-подібна зіниця каракатиць також здатна маскувати око і навіть покращувати фокусування на відстані в певних напрямках погляду. Це особливо корисно, враховуючи розташування очей на голові каракатиці. Зіниця реагує на слабку освітленість, розширюючись до повного кола, пропускаючи якомога більше світла.

Утім, варто визнати, що W-подібна зіниця каракатиці — не єдина дивина у тваринному світі. Серед наземних тварин спостерігається загальна тенденція: у збирачів зіниці круглі, у хижаків, які нападають із засідки, — вертикальні, а у здобичі — горизонтальні.

Нагадаємо, ми писали про те, що вчені зрозуміли, що насправді змушує зіниці розширюватися.

Раніше Фокус писав про те, що наші очі можуть розповісти про нас більше, ніж вважалося раніше.