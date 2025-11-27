На дне океана нашли окаменелости со встроенным GPS: их оставило неизвестное существо

Ученые давно знают, что птицы и морские черепахи ориентируются в пространстве с помощью “биологического GPS”, который называется магниторецепцией. На самом деле многие животные используют этот метод для связи с магнитным полем Земли, но наука до сих пор не может понять, как это работает.

В своем исследовании ученые из Кембриджского университета и Центра Гельмгольца в Берлине изучили древние окаменелости, которые усеивают океаническое дно. Ученые выяснили, что такие “магнитоископаемые” также обладали магниторецепцией. Возраст этих ископаемых составляет 97 млн лет, и это говорит о том, что животные на Земле ориентировались по магнитному полю на протяжении очень долгого времени, пишет Space.com.

“Какое бы существо ни оставило эти магнитоископаемые, теперь мы знаем, что оно, скорее всего, было способно к точной навигации”, - говорит соруководитель исследования из отделения наук о Земле Кембриджского университета Рич Харрисон.

Відео дня

Соавтор исследования Клэр Доннелли из Института Макса Планка в Германии разработала новую технологию, подобную магнитной томографии, которая позволила заглянуть внутрь окаменелостей.

“То, что нам удалось картировать внутреннюю магнитную структуру с помощью магнитной томографии, само по себе было отличным результатом, но тот факт, что эти результаты дают представление о навигации существ миллионы лет назад, поистине захватывает”, - заявила Доннелли.

Команда доказала, что древнее существо, которое оставило после себя найденные окаменелости, обладало магниторецепцией. Но ученые до сих пор не могут точно сказать, что это было за существо.

“На необходимо искать мигрирующее животное, которое достаточно распространено в океанах, чтобы оставить после себя такое количество ископаемых останков”, - подчеркивают ученые.

Хорошим кандидатом могут быть угри, которые эволюционировали около 100 лет назад и могут перемещаться по водным путям по всему миру.

“Такие магнитоископаемые представляют собой ключевой шаг в отслеживании того, как животные превратили базовую бактериальную магниторецепцию в высокоспециализированные навигационные системы, подобные GPS”, - подытожила команда исследователей.

Напомним, черепахи нутром чуют магнитное поле Земли. Исследователи обнаружили, что черепахи чувствуют магнитное поле планеты внутри своего тела. Считается, что это позволяет им составлять карту и понимать, куда стоит плыть.