Черепахи нутром чуют магнитное поле Земли: это помогает им понять, в какую сторону плыть

Исследователи обнаружили, что черепахи чувствуют магнитное поле планеты внутри своего тела. Считается, что это позволяет им составлять карту и понимать, куда стоит плыть.

Наша планета является домом для невероятного количества видов и некоторые из них способны совершать впечатляющие миграции, преодолевая тысячи километров ежегодно. Однако как им удается понять, куда стоит плыть? Исследователи раскрыли этот секрет, пишет ILScience.

По словам ученых, для многих головастых черепах (Caretta caretta) ответ на этот вопрос кроется в их способности ощущать магнитное поле Земли. И все же, как именно им это удается? У животных обнаружено два способа восприятия земного магнитного поля:

либо у черепах есть светочувствительные молекулы, на которые воздействует поле, и которые позволяют животным его видеть;

либо внутри тел черепах есть крошечные кристаллы магнетита, которые движутся в поле и позволяют им чувствовать магнетизм.

Чтобы узнать больше о том, как именно черепахи ориентируются, команда из Университета Северной Каролины опиралась на предыдущие знания, показавшие, что детеныши черепах могут научиться связывать магнитное поле, обнаруженное в определенном месте, с пищей. На самом деле ученые обнаружили, что маленькие черепахи танцевали, выныривая из воды, двигая ластами и открывая рты — таким образом они показывали свое узнавание.

В ходе исследования одна группа в течение двух месяцев была обучена ассоциировать еду с магнитной сигнатурой островов Теркс и Кайкос, в то время как другая группа поощрялась едой за магнитную сигнатуру Гаити. По словам соавтора исследования Алайны Мацкевич, черепахи очень мотивированы едой и охотно танцуют, когда считают, что могут получить вознаграждение в виде еды.

Ученые использовали этот танец и обнаружили, что могут определить, видят ли черепахи магнитное поле или чувствуют его. Например сильный магнитный импульс временно отключил бы у детенышей способность чувствовать магнитное поле. Однако если черепахи видели бы поле, они продолжили бы танцевать. Если же они чувствовали магнитное поле, танец прекратился бы.

Ученые провели эксперимент: при подаче импульса команда обнаружила, что черепахи танцевали меньше, что говорит о том, что ранее они чувствовали магнитное поле, но не видели его. В результате ученые пришли к выводу, что рецепторы магнетита являются основным способом, с помощью которого эти черепахи способны настраиваться на магнитное поле Земли.

Авторы исследования планируют продолжить исследование, осторожно исключая любые другие механизмы, с помощью которых черепахи способны ориентироваться в пространстве.

