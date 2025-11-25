Черепахи нутром відчувають магнітне поле Землі: це допомагає їм зрозуміти, в який бік плисти

Дослідники виявили, що черепахи відчувають магнітне поле планети всередині свого тіла. Вважається, що це дає їм змогу складати карту і розуміти, куди варто плисти.

Наша планета є домівкою для неймовірної кількості видів і деякі з них здатні здійснювати дивовижні міграції, долаючи тисячі кілометрів щороку. Однак як їм вдається зрозуміти, куди варто плисти? Дослідники розкрили цей секрет, пише ILScience.

За словами вчених, для багатьох головастих черепах (Caretta caretta) відповідь на це питання криється в їхній здатності відчувати магнітне поле Землі. І все ж, як саме їм це вдається? У тварин виявлено два способи сприйняття земного магнітного поля:

або у черепах є світлочутливі молекули, на які впливає поле, і які дозволяють тваринам його бачити;

або всередині тіл черепах є крихітні кристали магнетиту, які рухаються в полі й дозволяють їм відчувати магнетизм.

Щоб дізнатися більше про те, як саме черепахи орієнтуються, команда з Університету Північної Кароліни спиралася на попередні знання, які показали, що дитинчата черепах можуть навчитися пов'язувати магнітне поле, виявлене в певному місці, з їжею. Насправді вчені виявили, що маленькі черепахи танцювали, виринаючи з води, рухаючи ластами та відкриваючи роти — таким чином вони показували своє впізнавання.

Під час дослідження одну групу протягом двох місяців було навчено асоціювати їжу з магнітною сигнатурою островів Теркс і Кайкос, тоді як іншу групу заохочували їжею за магнітну сигнатуру Гаїті. За словами співавтора дослідження Алайни Мацкевич, черепахи дуже вмотивовані їжею й охоче танцюють, коли вважають, що можуть отримати винагороду у вигляді їжі.

Вчені використовували цей танець і виявили, що можуть визначити, чи бачать черепахи магнітне поле, чи відчувають його. Наприклад, сильний магнітний імпульс тимчасово відключив би в дитинчат здатність відчувати магнітне поле. Однак якщо черепахи бачили б поле, вони продовжили б танцювати. Якщо ж вони відчували магнітне поле, танець припинився б.

Учені провели експеримент: під час подачі імпульсу команда виявила, що черепахи танцювали менше, що свідчить про те, що раніше вони відчували магнітне поле, але не бачили його. У результаті вчені дійшли висновку, що рецептори магнетиту є основним способом, за допомогою якого ці черепахи здатні налаштовуватися на магнітне поле Землі.

Автори дослідження планують продовжити дослідження, обережно виключаючи будь-які інші механізми, за допомогою яких черепахи здатні орієнтуватися в просторі.

