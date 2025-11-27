На дні океану знайшли скам'янілості з вбудованим GPS: їх залишила невідома істота

Учені давно знають, що птахи та морські черепахи орієнтуються в просторі за допомогою "біологічного GPS", який називається магніторецепцією. Насправді багато тварин використовують цей метод для зв'язку з магнітним полем Землі, але наука досі не може зрозуміти, як це працює.

У своєму дослідженні вчені з Кембридзького університету та Центру Гельмгольца в Берліні вивчили стародавні скам'янілості, що усіяли океанічне дно. Вчені з'ясували, що такі "магнітоіскопаемие" також володіли магніторецепцією. Вік цих скам'янілостей становить 97 млн років, і це свідчить про те, що тварини на Землі орієнтувалися за магнітним полем протягом дуже довгого часу, пише Space.com.

"Яка б істота не залишила ці магнітоіскопаемие, тепер ми знаємо, що вона, найімовірніше, була здатна до точної навігації", — каже співкерівник дослідження з відділення наук про Землю Кембридзького університету Річ Харрісон.

Співавторка дослідження Клер Доннеллі з Інституту Макса Планка в Німеччині розробила нову технологію, подібну до магнітної томографії, що дала змогу зазирнути всередину скам'янілостей.

"Те, що нам вдалося картувати внутрішню магнітну структуру за допомогою магнітної томографії, саме по собі було чудовим результатом, але той факт, що ці результати дають уявлення про навігацію істот мільйони років тому, воістину захоплює", — заявила Доннеллі.

Команда довела, що стародавня істота, яка залишила після себе знайдені скам'янілості, мала магніторецепцію. Але вчені досі не можуть точно сказати, що це була за істота.

"Необхідно шукати мігруючу тварину, яка досить поширена в океанах, щоб залишити після себе таку кількість викопних решток", — підкреслюють учені.

Хорошим кандидатом можуть бути вугри, які еволюціонували близько 100 років тому і можуть переміщатися водними шляхами по всьому світу.

"Такі магнітоіскопаемие є ключовим кроком у відстеженні того, як тварини перетворили базову бактеріальну магніторецепцію на високоспеціалізовані навігаційні системи, подібні до GPS", — підсумувала команда дослідників.

