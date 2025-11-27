Ледниковый период на Марсе закончился недавно: лед достигал средних широт

На Марсе регион Coloe Fossae представляет собой ряд длинных неглубоких борозд, которые располагаются среди долин и ударных кратеров. Ученые считают, что этот марсианский регион хранит свидетельства далекого ледникового периода на Красной планете.

Ледниковые периоды – привычное явление для Земли. Наша планета уже пережила несколько таких периодов глобального похолодания за последние 2,5 млрд лет. Последний ледниковый период на Земле достиг своего пика около 20 тыс. лет назад, когда температура на планете упала до 7–10 °C. По словам ученых, это на 8 градусов ниже теперешней глобальной температуры, пишет Science Daily.

На других планетах также случаются ледниковые периоды. Совсем недавно ученые смогли подтвердить, что и на марсе случались масштабные похолодания в прошлом. Это удалось сделать с помощью данных, собранных аппаратом Mars Express Европейского космического агентства. С помощью камеры на орбитальном аппарате удалось увидеть, насколько сильно климат прошлого формировал рельеф Красной планеты.

В изучаемом регионе видны несколько длинных, почти параллельных структур. Речь идет о регионе Coloe Fossae. Там также можно найти множество кратеров, появившихся в результате падения астероидов. На дне многих долин и кратеров видны завихрения, бороздчатые узоры показывают, где когда-то двигался лед во время раннего марсианского ледникового периода.

Эти отметины на ландшафте образовались, когда медленно движущиеся смеси льда и обломков перемещались по поверхности, подобно ледникам на Земле, и в конечном итоге покрылись более толстым слоем каменистого материала.

Данный регион расположен далеко от северного полюса Марса, что поднимает важный вопрос: как там могло оказаться такое количество льда?

Дело в том, что ледники неоднократно наступали и отступали во время ледниковых периодов в прошлом. Несмотря на то, что сейчас Марс больше похож на сухую пустыню, раньше климат на планете колебался между потеплением и похолоданием. Такие циклы замерзания и таяния были обусловлены изменениями наклона оси Марса.

В холодные периоды истории Марса лед расползался от полюсов и достигал средних широт. Но когда температура снова поднималась, лед снова отступал ближе к полюсам планеты, оставляя после себя следы на поверхности.

Эти следы на марсианской поверхности говорят о том, что планета когда-то пережила по-настоящему глобальное изменение климата. Эта конкретная область могла быть покрыта льдом всего полмиллиона лет назад, что ознаменовало окончание последнего ледникового периода планеты.

Напомним, на Марсе, возможно, обнаружена жидкая вода. Новые данные показывают, что Марс, возможно, не такой сухой, как считалось ранее. Хотя ученые еще не совсем уверены в том, что жидкая вода на планете все же существует.