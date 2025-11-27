Льодовиковий період на Марсі закінчився нещодавно: лід досягав середніх широт

На Марсі регіон Coloe Fossae являє собою низку довгих неглибоких борозен, які розташовуються серед долин і ударних кратерів. Вчені вважають, що цей марсіанський регіон зберігає свідчення далекого льодовикового періоду на Червоній планеті.

Льодовикові періоди — звичне явище для Землі. Наша планета вже пережила кілька таких періодів глобального похолодання за останні 2,5 млрд років. Останній льодовиковий період на Землі досяг свого піка близько 20 тис. років тому, коли температура на планеті впала до 7-10 °C. За словами вчених, це на 8 градусів нижче за теперішню глобальну температуру, пише Science Daily.

На інших планетах також трапляються льодовикові періоди. Зовсім нещодавно вчені змогли підтвердити, що і на марсі траплялися масштабні похолодання в минулому. Це вдалося зробити за допомогою даних, зібраних апаратом Mars Express Європейського космічного агентства. За допомогою камери на орбітальному апараті вдалося побачити, наскільки сильно клімат минулого формував рельєф Червоної планети.

У досліджуваному регіоні видно кілька довгих, майже паралельних структур. Йдеться про регіон Coloe Fossae. Там також можна знайти безліч кратерів, що з'явилися внаслідок падіння астероїдів. На дні багатьох долин і кратерів видно завихрення, борознисті візерунки показують, де колись рухався лід під час раннього марсіанського льодовикового періоду.

Ці відмітини на ландшафті утворилися, коли повільно рухомі суміші льоду й уламків переміщалися поверхнею, подібно до льодовиків на Землі, і зрештою вкрилися товстішим шаром кам'янистого матеріалу.

Цей регіон розташований далеко від північного полюса Марса, що порушує важливе питання: як там могла опинитися така кількість льоду?

Річ у тім, що льодовики неодноразово наступали і відступали під час льодовикових періодів у минулому. Попри те що зараз Марс більше схожий на суху пустелю, раніше клімат на планеті коливався між потеплінням і похолоданням. Такі цикли замерзання і танення були зумовлені змінами нахилу осі Марса.

У холодні періоди історії Марса лід розповзався від полюсів і досягав середніх широт. Але коли температура знову підіймалася, лід знову відступав ближче до полюсів планети, залишаючи після себе сліди на поверхні.

Ці сліди на марсіанській поверхні говорять про те, що планета колись пережила по-справжньому глобальну зміну клімату. Ця конкретна область могла бути вкрита льодом всього півмільйона років тому, що ознаменувало закінчення останнього льодовикового періоду планети.

Нагадаємо, на Марсі, можливо, виявлено рідку воду. Нові дані показують, що Марс, можливо, не такий сухий, як вважалося раніше. Хоча вчені ще не зовсім впевнені в тому, що рідка вода на планеті все ж існує.