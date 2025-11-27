Замена Homo sapiens уже готовится: панды впервые взяли в свои лапы инструмент

Ученые впервые увидели, что панды начали использовать инструменты. Эти большие медведи взяли в лапы палки благодаря своей необычной эволюционной особенности.

Исследователи заметили, что большие панды используют веточки или бамбуковые стебли, чтобы как следует почесать себе спину. По словам Бинь Яна из Шэньсийского института зоологии в Китае, это был первый зарегистрированный случай использования инструментов этими животными, пишет New Scientist.

Панды проводят много времени за едой и отдыхом, поэтому многие считают этих медведей ленивыми, но очень милыми.

“Когда мы обнаружили, что панды умеют пользоваться инструментами, наше прежнее представление о них изменилось”, - говорит Бинь Ян.

Ученый со своими коллегами заметили похожее поведение панд и во время других исследований. После этого эксперты решили изучить такое ялвение более внимательно.

Відео дня

Команда потратила 50 дней, на протяжении которых велось наблюдение за 18 большими пандами (Ailuropoda melanoleuca). Животные жили в неволе в китайском зоопарке.

В итоге, ученые зафиксировали 383 случая использования инструментов большими пандами. Животные предпочитали небольшие веточки или кусочки бамбука, которые они отламывали с деревьев, и потом использовали их, чтобы почесаться.

Палочки помогали пандам почесать те участки тела, до которых они не могли дотянуться в противном случае.

Ученые подчеркивают, что большие панды живут в этом зоопарке в естественной среде обитания, поэтому дикие животные также могут использовать инструменты подобным образом.

Взять в лапы инструмент, по словам исследователей, пандам помогла одна эволюционная особенность. В отличие от других медведей, у панд имеется “ложный большой палец” – шестой палец, который достаточно короткий, но позволяет животным хватать предметы так, как не могут другие медведи.

Также у панд достаточно большой мозг, а отламывание палочек в качестве инструмента говорит о том, что животные склонны к краткосрочному планированию.

“У панд, возможно, более сложные когнитивные способности и поведение, чем считалось ранее”, – подытожил автор исследования.

Ян также подчеркнул, что когнитивные способности больших панд должны быть изучены более подробно.

Напомним, 11 млн лет назад в Европе жили большие панды и они жевали вовсе не бамбук. В новом исследовании ученые впервые обнаружили ископаемые останки вымершего вида панд в Германии — исследователей заинтересовал их рацион.