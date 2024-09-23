11 млн лет назад в Европе жили большие панды и они жевали вовсе не бамбук: каким был их рацион

В новом исследовании ученые впервые обнаружили ископаемые останки вымершего вида панд в Германии — исследователей заинтересовал их рацион.

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Ученые, изучающие древних панд, обнаружили нечто любопытное — на участке на юге Германии исследователями впервые были найдены ископаемые останки давно вымершего вида панд. Ученые считают, что эти древние останки переписывают наше понимание их эволюционной истории, пишет IFLScience.

Результаты нового исследования показывают, что в отличие от современных панд, эти вымершие животные были всеядными. Известно, что современные большие панды славятся своей ленью и ограниченным рационом, состоящим из побегов бамбука, листьев и стеблей. Фактически, современные панды являются самым травоядным видом во всем отряде хищных, несмотря на то, что их пищеварительная система соответствует плотоядному животному.

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В результате пищеварительные привычки современных панд казались ученым весьма любопытными. Исследователи до сих пор не уверены, когда у животных появилась эта специализированная ниша, тем более, что их предки были значительно менее переборчивыми в еде.

Зубы верхней челюсти K. beatrix, жевательные поверхности которых обозначены разными цветами Фото: Nikolaos Kargopoulos

Исследование было проведено международная группа из Гамбурга, Франкфурта, Мадрида и Валенсии. Команда недавно обнаружила окаменелые останки давно вымершего вида панды Kretzoiarctos beatrix на стоянке Хаммершмиде в Альгое, Германия.

Отметим, что Kretzoiarctos beatrix — древнейший известный предок современных больших панд. Известно, что они жили около 11 миллионов лет назад и были значительно меньше современных видов. Ученые полагают, что их вес достигал более 100 килограммов. Большинство окаменелостей этого вида было найдено в Испании, а потому ученые полагают, что они возникли в Европе, а затем распространились в Китай.

В ходе исследования ученые сравнили зубы ископаемых останков панды с зубами других видов медведей, в том числе бурых и южноамериканских очковых медведей, а также современных больших панд и их предков. Результаты указывают на то, что древние панды были всеядными — питались как растениями, так и мясом.

Сравнительная микроморфология жевательных поверхностей современных панд (слева), K. beatrix (в центре) и современного бурого медведя (справа) Фото: Nikolaos Kargopoulos

Команда пришла к выводу, что панды, жившие на территории Германии, не специализировались на травоядной диете, в отличие от современных предков, но также и не питались исключительно мясом. Таким образом, рацион K. beatrix был гораздо больше похож на рацион современных бурых медведей, содержа как растительную, так и животную пищу.

По словам соавтора исследования, профессора Мадлен Беме из Центра эволюции человека и палеосреды имени Зенкенберга при Тюбингенском университете, новые результаты важны для понимания эволюции медведей и развития травоядности у больших панд. Данные указывают на то, что специализация в рационе панды появилась только на поздних этапах ее эволюции.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, как большие панды остаются "щекастыми", несмотря на жесткую бамбуковую диету.