11 млн років тому в Європі жили великі панди і вони жували зовсім не бамбук: яким був їхній раціон

У новому дослідженні вчені вперше виявили викопні рештки вимерлого виду панд у Німеччині — дослідників зацікавив їхній раціон.

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Вчені, які вивчають стародавніх панд, виявили щось цікаве — на ділянці на півдні Німеччини дослідники вперше знайшли викопні рештки давно вимерлого виду панд. Вчені вважають, що ці стародавні останки переписують наше розуміння їхньої еволюційної історії, пише IFLScience.

Результати нового дослідження показують, що на відміну від сучасних панд, ці вимерлі тварини були всеїдними. Відомо, що сучасні великі панди славляться своїми лінощами та обмеженим раціоном, що складається з пагонів бамбука, листя і стебел. Фактично, сучасні панди є найбільш травоїдним видом у всьому загоні хижих, попри те, що їхня травна система відповідає м'ясоїдній тварині.

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У результаті травні звички сучасних панд здавалися вченим вельми цікавими. Дослідники досі не впевнені, коли у тварин з'явилася ця спеціалізована ніша, тим паче, що їхні предки були значно менш перебірливими в їжі.

Зуби верхньої щелепи K. beatrix, жувальні поверхні яких позначені різними кольорами Фото: Nikolaos Kargopoulos

Дослідження провела міжнародна група з Гамбурга, Франкфурта, Мадрида та Валенсії. Команда нещодавно виявила скам'янілі рештки давно вимерлого виду панди Kretzoiarctos beatrix на стоянці Хаммершміде в Альгої, Німеччина.

Зазначимо, що Kretzoiarctos beatrix — найдавніший відомий предок сучасних великих панд. Відомо, що вони жили приблизно 11 мільйонів років тому і були значно меншими за сучасні види. Вчені вважають, що їхня вага сягала понад 100 кілограмів. Більшість скам'янілостей цього виду було знайдено в Іспанії, а тому вчені вважають, що вони виникли в Європі, а потім поширилися в Китай.

Під час дослідження вчені порівняли зуби викопних решток панди із зубами інших видів ведмедів, зокрема бурих і південноамериканських окулярних ведмедів, а також сучасних великих панд і їхніх предків. Результати вказують на те, що стародавні панди були всеїдними — харчувалися як рослинами, так і м'ясом.

Порівняльна мікроморфологія жувальних поверхонь сучасних панд (ліворуч), K. beatrix (у центрі) і сучасного бурого ведмедя (праворуч) Фото: Nikolaos Kargopoulos

Команда дійшла висновку, що панди, які жили на території Німеччини, не спеціалізувалися на травоїдній дієті, на відміну від сучасних предків, але також і не харчувалися виключно м'ясом. Отже, раціон K. beatrix був набагато більше схожий на раціон сучасних бурих ведмедів, містивши як рослинну, так і тваринну їжу.

За словами співавторки дослідження, професорки Мадлен Беме з Центру еволюції людини та палеосередовища імені Зенкенберга при Тюбінгенському університеті, нові результати є важливими для розуміння еволюції ведмедів і розвитку травоїдності у великих панд. Дані вказують на те, що спеціалізація в раціоні панди з'явилася тільки на пізніх етапах її еволюції.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, як великі панди залишаються "щокастими", попри жорстку бамбукову дієту.