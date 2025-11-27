Заміна Homo sapiens уже готується: панди вперше взяли у свої лапи інструмент

Учені вперше побачили, що панди почали використовувати інструменти. Ці великі ведмеді взяли в лапи палиці завдяки своїй незвичайній еволюційній особливості.

Дослідники помітили, що великі панди використовують гілочки або бамбукові стебла, щоб як слід почухати собі спину. За словами Бінь Яна з Шеньсійського інституту зоології в Китаї, це був перший зареєстрований випадок використання інструментів цими тваринами, пише New Scientist.

Панди проводять багато часу за їжею і відпочинком, тому багато хто вважає цих ведмедів ледачими, але дуже милими.

"Коли ми виявили, що панди вміють користуватися інструментами, наше колишнє уявлення про них змінилося", — каже Бінь Ян.

Науковець зі своїми колегами помітили схожу поведінку панд і під час інших досліджень. Після цього експерти вирішили вивчити таку поведінку більш уважно.

Команда витратила 50 днів, протягом яких велося спостереження за 18 великими пандами (Ailuropoda melanoleuca). Тварини жили в неволі в китайському зоопарку.

У підсумку, вчені зафіксували 383 випадки використання інструментів великими пандами. Тварини віддавали перевагу невеликим гілочкам або шматочкам бамбука, які вони відламували з дерев, і потім використовували їх, щоб почухатися.

Палички допомагали пандам почухати ті ділянки тіла, до яких вони не могли дотягнутися в іншому разі.

Вчені підкреслюють, що великі панди живуть у цьому зоопарку в природному середовищі існування, тому дикі тварини також можуть використовувати інструменти подібним чином.

Взяти в лапи інструмент, за словами дослідників, пандам допомогла одна еволюційна особливість. На відміну від інших ведмедів, панди мають "хибний великий палець" — шостий палець, який досить короткий, але дає змогу тваринам хапати предмети так, як не можуть інші ведмеді.

Також у панд досить великий мозок, а відламування паличок як інструменту говорить про те, що тварини схильні до короткострокового планування.

"У панд, можливо, складніші когнітивні здібності та поведінка, ніж вважалося раніше", — підсумував автор дослідження.

Ян також підкреслив, що когнітивні здібності великих панд потрібно вивчити детальніше.

Нагадаємо, 11 млн років тому в Європі жили великі панди і вони жували зовсім не бамбук. У новому дослідженні вчені вперше виявили викопні рештки вимерлого виду панд у Німеччині — дослідників зацікавив їхній раціон.