Астрономы раскрыли секрет странной красной звезды: возможно, она "проголодалась"

Ученые провели исследование звезды типа красный гигант, которая имеет странную особенность: ее ядро и внешняя оболочка имеют разную скорость вращения. Возможная причина состоит в том, что эта звезда “проголодалась”.

Красные гиганты – это финальная стадия жизни звезд, которые похожи на Солнце и имеют массу, которая не более, чем в 8 раз превышает массу нашей звезды. Красные гиганты имеют в несколько раз больший размер, чем изначальная звезда. Астрономы провели исследование красного гиганта Kepler-56, который находится на расстоянии более 2000 световых лет от нас. Эта звезда имеет очень странное вращение, возможно, потому, что она поглотила одну из своих планет. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

Вокруг звезды Kepler-56 вращаются две планеты, но, возможно, существовала и третья планета, которая давно исчезла. К этому выводу пришли ученые, когда изучили странные свойства красного гиганта.

Одна из странностей Kepler-56 заключается в том, что внешняя оболочка звезды вращается примерно в 10 раз быстрее, чем у остальных красных гигантов. При этом скорость вращения ядра звезды и ее внешней оболочки не совпадает, так как они вращаются в разные стороны. Представьте себе, если бы кора Земли вращалась гораздо быстрее и в другом направлении, чем мантия.

Самое простое объяснение заключается в том, что во всем виноваты две планеты. Известно, что большие планеты могут влиять своей гравитацией на родные звезды. Такое влияние в течение миллионов лет может вызвать ускоренное вращение атмосферы звезды. Но ученые считают, что этот вариант не подходит, ведь планетам нужна очень эффективная способность передавать энергию вращения звезде. Поэтому астрономы пришли к выводу, что звезда Kepler-56 просто "проголодалась".

Эта звезда имеет очень странное вращение, возможно, потому, что она поглотила одну из своих планет. Иллюстрация Фото: NY times

Когда звезда поглощает планету, это влияет на вращение звезды. Если бы планета упала на звезду под странным углом, то это также могло бы вызвать появление несоответствия в скорости вращения между ядром и атмосферой Kepler-56.

Расчеты ученых показывают, что звезда Kepler-56 могла поглотить планету, размером с Юпитер, орбитальный период которой составлял не более шести земных дней. То есть эта планета, известная как "горячий Юпитер", вращалась на очень близком расстоянии от звезды и была поглощена Kepler-56.

С другой стороны, как считают астрономы, эта звезда могла изначально родиться с высокой скоростью вращения. Но это не объясняет несоответствие между вращением ядра и атмосферы. И это поднимает другой вопрос: почему звезда вращалась так быстро в момент своего рождения?

Одно из объяснений состоит в том, что звезда поглотила планету, но когда была молодой, а не приближалась к концу своей жизни.

Как уже писал Фокус, 100-летняя тайна космических лучей близка к разгадке. До сих пор точно неизвестно, откуда берутся галактические космические лучи.

Также Фокус писал о том, что ледниковый период на Марсе закончился недавно и лед достигал средних широт.