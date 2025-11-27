Астрономи розкрили секрет дивної червоної зірки: можливо, вона "зголодніла"

Учені провели дослідження зірки типу червоний гігант, яка має дивну особливість: її ядро і зовнішня оболонка мають різну швидкість обертання. Можлива причина полягає в тому, що ця зірка "зголодніла".

Червоні гіганти — це фінальна стадія життя зірок, які схожі на Сонце і мають масу, що не більше, ніж у 8 разів перевищує масу нашої зірки. Червоні гіганти мають у кілька разів більший розмір, ніж початкова зірка. Астрономи провели дослідження червоного гіганта Kepler-56, який знаходиться на відстані понад 2000 світлових років від нас. Ця зірка має дуже дивне обертання, можливо, тому, що вона поглинула одну зі своїх планет. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Space.

Навколо зірки Kepler-56 обертаються дві планети, але, можливо, існувала і третя планета, яка давно зникла. Цього висновку дійшли вчені, коли вивчили дивні властивості червоного гіганта.

Одна з дивацтв Kepler-56 полягає в тому, що зовнішня оболонка зірки обертається приблизно в 10 разів швидше, ніж у інших червоних гігантів. При цьому швидкість обертання ядра зірки та її зовнішньої оболонки не збігається, оскільки вони обертаються в різні боки. Уявіть собі, якби кора Землі оберталася набагато швидше і в іншому напрямку, ніж мантія.

Найпростіше пояснення полягає в тому, що в усьому винні дві планети. Відомо, що великі планети можуть впливати своєю гравітацією на рідні зірки. Такий вплив протягом мільйонів років може спричинити прискорене обертання атмосфери зірки. Але вчені вважають, що цей варіант не підходить, адже планетам потрібна дуже ефективна здатність передавати енергію обертання зірці. Тому астрономи дійшли висновку, що зірка Kepler-56 просто "зголодніла".

Коли зірка поглинає планету, це впливає на обертання зірки. Якби планета впала на зірку під дивним кутом, то це також могло б спричинити появу невідповідності у швидкості обертання між ядром і атмосферою Kepler-56.

Розрахунки вчених показують, що зірка Kepler-56 могла поглинути планету, розміром з Юпітер, орбітальний період якої становив не більше шести земних днів. Тобто ця планета, відома як "гарячий Юпітер", оберталася на дуже близькій відстані від зірки і була поглинена Kepler-56.

З іншого боку, як вважають астрономи, ця зірка могла спочатку народитися з високою швидкістю обертання. Але це не пояснює невідповідність між обертанням ядра й атмосфери. І це піднімає інше питання: чому зірка оберталася так швидко в момент свого народження?

Одне з пояснень полягає в тому, що зірка поглинула планету, але коли була молодою, а не наближалася до кінця свого життя.

