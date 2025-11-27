Такой космическую Бабочку еще не видели: новое изображение удивительной туманности (фото)

С помощью телескопа в обсерватории "Джемини юг", расположенной в Андах, астрономы получили новую более детальную фотографию планетарной туманности Бабочка. Это одна из самых известных биполярных туманностей.

Обсерватории "Джемини юг" исполнилось 25 лет и астрономы решили отметить это событие, представив новое великолепное изображение туманности Бабочка. Эта планетарная туманность также известна как NGC 6302. Свое прозвище она получила из того, что структура туманности напоминает крылья бабочки. Точное расстояние до этой туманности неизвестно, но астрономы считают, что находится на расстоянии от 2500 до 3800 световых лет от нас, пишет Space.

Туманность Бабочка — это одна из самых известных биполярных туманностей. В ее центре находится звезда белый карлик с температурой 250 000 градусов Цельсия.

Когда-то это была обычная звезда, масса которой была немного больше, чему Солнца. Но когда ее жизнь подошла к концу, она расширилась, превратившись в красного гиганта, который затем сбросил свои внешние слои, образовав туманность. Вместе обычной звезды осталось лишь ее горячее ядро ​​в виде белого карлика. Масса этого звездного остатка составляет примерно 70% массы Солнца. В белых карликов превращаются все звезды, масса которых не более чем в 8 раз превышает массу Солнца.

Новая фотография туманности Бабочка Фото: NOIRLab

Более медленно движущееся вещество было выброшено из экваториальной зоны красного гиганта, образовав темный пылевой пояс в теле "бабочки" на этом изображении. "Крылья бабочки" затем образовались из более быстро движущихся потоков вещества, которое было расширено излучением умирающей звезды.

Излучение и тепло нагрело вещество туманности до 20 000 Цельсия и ионизировало ее газ. Красный цвет на изображении обозначает ионизированный водород, а синий — ионизированный кислород. Примерно через 5 миллиардов лет Солнце также превратится в белый карлик, окруженный планетарной туманностью.

Обсерватория "Джемини юг", находится на вершине горы Серро-Пачон в чилийских Андах, и является частью Международной обсерватории Джемини, в состав которой также входит обсерватория "Джемини север" на горе Мауна-Кеа на Гавайях.

Обсерватория "Джемини юг" Фото: wikipedia

Обсерватория в Андах была построена в 2000 году, а ее близнец на Гавайях – в 1999 году. Вместе телескопы Джемини обеспечивают непрерывное наблюдение за космосом как в Северном, так и в Южном полушариях. Эти телескопы являются одними из лучших оптических инфракрасных телескопов в мире.

