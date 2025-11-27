Такого космічного Метелика ще не бачили: нове зображення дивовижної туманності (фото)

За допомогою телескопа в обсерваторії "Джеміні південь", розташованій в Андах, астрономи отримали нову більш детальну фотографію планетарної туманності Метелик. Це одна з найвідоміших біполярних туманностей.

Обсерваторії "Джеміні південь" виповнилося 25 років і астрономи вирішили відзначити цю подію, представивши нове чудове зображення туманності Метелик. Ця планетарна туманність також відома як NGC 6302. Своє прізвисько вона отримала з того, що структура туманності нагадує крила метелика. Точна відстань до цієї туманності невідома, але астрономи вважають, що розташована на відстані від 2500 до 3800 світлових років від нас, пише Space.

Туманність Метелик — це одна з найвідоміших біполярних туманностей. В її центрі знаходиться зірка білий карлик з температурою 250 000 градусів Цельсія.

Колись це була звичайна зірка, маса якої була трохи більшою, ніж Сонце. Але коли її життя підійшло до кінця, вона розширилася, перетворившись на червоного гіганта, який потім скинув свої зовнішні шари, утворивши туманність. Разом звичайної зірки залишилося лише її гаряче ядро у вигляді білого карлика. Маса цього зоряного залишку становить приблизно 70% маси Сонця. На білих карликів перетворюються всі зірки, маса яких не більше ніж у 8 разів перевищує масу Сонця.

Нова фотографія туманності Метелик Фото: комета

Речовину, що повільніше рухається, викинули з екваторіальної зони червоного гіганта, утворивши темний пиловий пояс у тілі "метелика" на цьому зображенні. "Крила метелика" потім утворилися з більш швидко рухомих потоків речовини, яка була розширена випромінюванням вмираючої зірки.

Випромінювання і тепло нагріло речовину туманності до 20 000 Цельсія та іонізувало її газ. Червоний колір на зображенні позначає іонізований водень, а синій — іонізований кисень. Приблизно через 5 мільярдів років Сонце також перетвориться на білий карлик, оточений планетарною туманністю.

Обсерваторія "Джеміні південь", розташована на вершині гори Серро-Пачон у чилійських Андах, і є частиною Міжнародної обсерваторії Джеміні, до складу якої також входить обсерваторія "Джеміні північ" на горі Мауна-Кеа на Гаваях.

Обсерваторія "Джеміні південь" Фото: wikipedia

Обсерваторію в Андах побудували 2000 року, а її близнюка на Гаваях — 1999 року. Разом телескопи Джеміні забезпечують безперервне спостереження за космосом як у Північній, так і в Південній півкулях. Ці телескопи є одними з найкращих оптичних інфрачервоних телескопів у світі.

