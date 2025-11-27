Не коси глаза, так и останется: исследователи рассказали, действительно ли это вредно

В детстве всем нам говорили, что не следует косить глаза — якобы это вредно. Более того, родители часто страшили тем, что глаза могут навсегда остаться в таком положении.

Были ли родители правы, когда в детстве говорили перестать скрещивать глаза, иначе они так и останутся? Исследователи рассказали, действительно ли это так опасно и что на самом деле может произойти, если скосить глаза, пишет Popular Science.

Опасно ли косить глаза?

По словам врача-оптометриста из Торонто, доктора Минала Агарвала, нас все время обманывали — на самом деле можно смело косить без страха, что они останутся в таком положении навсегда. Наши глаза устроены так, чтобы двигаться во всех направлениях благодаря шести мышцам, которые позволяют нам смотреть вверх, вниз, в стороны и "скрещиваться".

Когда человек косит глаза, медиальная прямая мышца играет основную роль. Известно, что у каждого глаза есть одна из этих мышц, расположенная прямо рядом с носом. Люди постоянно используют их при нормальном зрении: они помогают каждому глазу поворачиваться внутрь, когда мы смотрим по сторонам. Простыми словами, когда мы намеренно скрещиваем глаза, мы просто скрещиваем обе медиальные прямые мышцы одновременно, чтобы ваши глаза смотрели друг на друга.

По словам доктора Агарвала, одновременное использование обеих медиальных прямых мышц на самом деле не заставит ваши глаза остаться в этом положении. Простыми словами, если косить глаза, не произойдет ничего плохого.

Когда косоглазие сигнализирует о проблеме

Впрочем, важно понимать, что существует разница между намеренным скосом глаз в качестве шутки и непроизвольным скосом глаз. Последнее, по словам ученых, может быть поводом для медицинского обследования.

Например, у младенцев и грудничков: если глаза ребенка постоянно скошены или скос очень заметен и не проходит в течение первых нескольких месяцев жизни, это может быть признаком скрытой проблемы. В таком случае родителям стоит обратиться к врачу. У младенцев стойкое косоглазие может потребовать хирургического вмешательства, и раннее лечение может иметь решающее значение для правильного развития зрения.

У маленьких детей: нескорректированная дальнозоркость — частая причина косоглазия. По словам доктора Агарвала, в своей практике он, как правило, сталкивается с ней у детей в возрасте от 3 до 5 лет, которые приходят на первый осмотр у офтальмолога.

У взрослых: внезапное косоглазие может быть серьезным признаком инсульта, который может привести к непроизвольному повороту глаз внутрь. В зависимости от тяжести инсульта и реабилитации глаз обычно возвращается в нормальное положение.

Независимо от возраста: проблемы с мозгом, такие как опухоли, поражения или воспаления вблизи нервов, контролирующих движение глаз, могут привести к косоглазию. Таким образом, если глаза внезапно непроизвольно завернулись внутрь, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.