Не коси очі, так і залишиться: дослідники розповіли, чи справді це шкідливо

У дитинстві всім нам говорили, що не слід косити очі — нібито це шкідливо. Ба більше, батьки часто лякали тим, що очі можуть назавжди залишитися в такому положенні.

Чи мали рацію батьки, коли в дитинстві говорили перестати схрещувати очі, інакше вони так і залишаться? Дослідники розповіли, чи справді це так небезпечно і що насправді може статися, якщо скосити очі, пише Popular Science.

Чи небезпечно косити очі?

За словами лікаря-оптометриста з Торонто, доктора Мінала Агарвала, нас весь час обманювали — насправді можна сміливо косити без страху, що вони залишаться в такому положенні назавжди. Наші очі влаштовані так, щоб рухатися в усіх напрямках завдяки шістьом м'язам, які дають нам змогу дивитися вгору, вниз, убік і "схрещуватися".

Коли людина косить очі, медіальний прямий м'яз відіграє основну роль. Відомо, що кожне око має один із цих м'язів, розташований прямо поруч із носом. Люди постійно використовують їх при нормальному зорі: вони допомагають кожному оку повертатися всередину, коли ми дивимося на всі боки. Простими словами, коли ми навмисно схрещуємо очі, ми просто схрещуємо обидва медіальні прямі м'язи одночасно, щоб ваші очі дивилися один на одного.

За словами доктора Агарвала, одночасне використання обох медіальних прямих м'язів насправді не змусить ваші очі залишитися в цьому положенні. Простими словами, якщо косити очі, не станеться нічого поганого.

Коли косоокість сигналізує про проблему

Утім, важливо розуміти, що існує різниця між навмисним скосом очей як жарт і мимовільним скосом очей. Останнє, за словами вчених, може бути приводом для медичного обстеження.

Наприклад, у немовлят і немовлят: якщо очі дитини постійно скошені або скос дуже помітний і не минає протягом перших кількох місяців життя, це може бути ознакою прихованої проблеми. У такому разі батькам варто звернутися до лікаря. У немовлят стійка косоокість може потребувати хірургічного втручання, і раннє лікування може мати вирішальне значення для правильного розвитку зору.

У маленьких дітей: нескоригована далекозорість — часта причина косоокості. За словами доктора Агарвала, у своїй практиці він, як правило, стикається з нею у дітей віком від 3 до 5 років, які приходять на перший огляд до офтальмолога.

У дорослих: раптова косоокість може бути серйозною ознакою інсульту, який може призвести до мимовільного повороту очей всередину. Залежно від тяжкості інсульту та реабілітації око зазвичай повертається в нормальне положення.

Незалежно від віку: проблеми з мозком, такі як пухлини, ураження або запалення поблизу нервів, що контролюють рух очей, можуть призвести до косоокості. Таким чином, якщо очі раптово мимоволі загорнулися всередину, необхідно негайно звернутися до лікаря.

