Кошки обвели вокруг пальца историков: их появление в Европе совпало с эпохой Римской империи

Ученым удалось найти ключевой момент в истории одомашнивания кошек. С помощью древнего генома исследователи выяснили, когда первые одомашненные кошки появились в Европе и Северной Африке.

Результаты исследования показали, что домашние кошки впервые появились на континенте около 2 тыс. лет назад, что совпадает с началом эпохи Римской империи. Такая миграция, вероятно, произошла из-за бурного развития морской торговли. Исследователи считают, что древних кошек могли привезти с собой моряки. Животных брали на борт, чтобы те охотились на мышей на кораблях, пишет Independent.

Такие суда перевозили по всему Средиземному морю зерно из Египта в порты, которые обслуживали Рим и другие крупные города империи.

Полученные результаты опровергают теорию о том, что одомашнивание кошек в Европе произошло гораздо раньше – около 6000–7000 лет назад. Ранее ученые считали, что домашних кошек в Европу завезли земледельцы с Ближнего и Среднего Востока во время своей миграции на запад.

“Мы показываем, что самые ранние геномы домашних кошек в Европе относятся к периоду Римской империи, начиная с I века н. э.”, - говорит ведущий автор исследования из Римского университета Тор Вергата Клаудио Оттони.

Ученые исследовали геномы кошек, чьи останки были найдены на 97 археологических памятниках по всей Европе и Ближнему Востоку. Также были собраны данные современных кошек. В целом, ученые проанализировали 225 костей домашних и диких кошек возрастом примерно от 10 тыс. лет. В результате было получено 70 древних геномов кошек.

Исследование показало, что кошки с доисторических памятников в Европе были дикими, а не домашними, как это предполагалось ранее.

Собаки были первыми животными, которых одомашнил человек. Эти животные произошло от древней популяции волков, которых уже не существует в современном мире. Домашние же кошки происходят от африканской дикой кошки.

“Появление домашней кошки в Европе важно, поскольку знаменует собой важный момент в их долгосрочных отношениях с человеком. Кошки — это не просто еще один вид, прибывший на новый континент. Это животное, которое глубоко интегрировалось в человеческое общество, экономику и даже систему верований”, - говорит палеогенетик из Римского университета Тор Вергата и соавтор исследования Марко Де Мартино.

Древний геном показал, что кошки попали в Европу и Северную Африку в два захода. Примерно 2200 лет назад люди завезли диких кошек с северо-запада Африки на остров Сардиния, современная популяция которых произошла от этих мигрантов.

Но это были не домашние кошки. Отдельное расселение из Северной Африки, произошедшее примерно два столетия спустя, сформировало генетическую основу современной домашней кошки в Европе.

