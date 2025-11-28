Кішки обвели навколо пальця істориків: їхня поява в Європі збіглася з епохою Римської імперії

Вченим вдалося знайти ключовий момент в історії одомашнення кішок. За допомогою стародавнього геному дослідники з'ясували, коли перші одомашнені кішки з'явилися в Європі та Північній Африці.

Результати дослідження показали, що домашні кішки вперше з'явилися на континенті близько 2 тис. років тому, що збігається з початком епохи Римської імперії. Така міграція, ймовірно, сталася через бурхливий розвиток морської торгівлі. Дослідники вважають, що стародавніх кішок могли привезти із собою моряки. Тварин брали на борт, щоб ті полювали на мишей на кораблях, пише Independent.

Такі судна перевозили по всьому Середземному морю зерно з Єгипту в порти, які обслуговували Рим та інші великі міста імперії.

Отримані результати спростовують теорію про те, що одомашнення кішок у Європі відбулося набагато раніше — близько 6000-7000 років тому. Раніше вчені вважали, що домашніх кішок до Європи завезли хлібороби з Близького і Середнього Сходу під час своєї міграції на захід.

Відео дня

"Ми показуємо, що найбільш ранні геноми домашніх кішок у Європі відносяться до періоду Римської імперії, починаючи з I століття н. е.", — говорить провідний автор дослідження з Римського університету Тор Вергата Клаудіо Оттоні.

Вчені досліджували геноми кішок, чиї рештки були знайдені на 97 археологічних пам'ятках по всій Європі та Близькому Сходу. Також було зібрано дані сучасних кішок. Загалом, учені проаналізували 225 кісток домашніх і диких кішок віком приблизно від 10 тис. років. У результаті було отримано 70 стародавніх геномів кішок.

Дослідження показало, що кішки з доісторичних пам'яток у Європі були дикими, а не домашніми, як це передбачалося раніше.

Собаки були першими тваринами, яких одомашнила людина. Ці тварини походять від давньої популяції вовків, яких уже не існує в сучасному світі. Домашні ж кішки походять від африканської дикої кішки.

"Поява домашньої кішки в Європі важлива, оскільки знаменує собою важливий момент у їхніх довгострокових відносинах з людиною. Кішки — це не просто ще один вид, який прибув на новий континент. Це тварина, яка глибоко інтегрувалася в людське суспільство, економіку і навіть систему вірувань", — каже палеогенетик із Римського університету Тор Вергата і співавтор дослідження Марко Де Мартіно.

Стародавній геном показав, що кішки потрапили в Європу і Північну Африку у два заходи. Приблизно 2200 років тому люди завезли диких кішок з північного заходу Африки на острів Сардинія, сучасна популяція яких походить від цих мігрантів.

Але це були не домашні кішки. Окреме розселення з Північної Африки, що відбулося приблизно два століття потому, сформувало генетичну основу сучасної домашньої кішки в Європі.

Нагадаємо, в кожному чихуахуа все ще є крихітна частинка вовка. Дослідники дійшли висновку, що всі крихітні пухнасті песики, які розгулюють вулицями, можуть бути вельми милими, однак у всіх них є щось вовче. Дані вказують на те, що в геномі собак все ще є вовча ДНК.