ИИ показал, как выглядят идеальные женщины и мужчины: ученые остались недовольны (фото)

Ученые из Университета Торонто решили провести опрос трех ботов с искусственными интеллектом. Исследователи спросили у них, как должно выглядеть идеальное тело женщины и мужчины.

Результаты эксперимента показали, что по мнению ИИ, привлекательная женщина должна быть молодой, светловолосой и носить откровенную одежду. На привлекательном мужчине, по версии ИИ, должно быть еще меньше одежды. Он должен ходить без рубашки, быть темноволосым и очень мускулистым, пишет Daily Mail.

В ходе систематического кодирования 300 изображений, сгенерированных ИИ, мы обнаружили, что ИИ пропагандирует идеальную фигуру. Также расовое и возрастное разнообразие было минимальным”, - говорит ведущий автор исследования Делани Тибодо.

Идеальное женское и мужское тело, по версии ИИ. Фото: University of Toronto

Она добавляет, что на большинстве изображений были белые люди со спортивным телосложением.

Відео дня

Исследователи говорят, что за последние годы представление об “идеальном теле” слишком изменились.

К примеру, в 1950-х годах были популярны таблетки для набора веса, потому как женщины хотели быть похожими на Мэрилин Монро и Элизабет Тейлор. Тогда как в 90-х женщины хотели себе стройную, почти андрогинную фигуру, которая получила название “героиновый шик”.

Поэтому ученые в своем недавнем исследовании решили проверить, как изменился идеальный образ мужского и женского тела.

Эксперимент был проведен с участием трех разных ИИ-платформ, среди которых были Midjourney, DALL–E и Stable Diffusion. Им было поручено создать изображения идеальных тел мужчины и женщины, а также спортсменов. Всего было создано 300 изображений: 120 мужчин, 120 женщин и 60 спортсменов.

Проанализировав эти изображения, ученые обнаружили несколько ключевых тенденций. На большинстве из них были изображены белые люди, и почти во всех случаях это были молодые люди.

Женщины чаще всего изображались со светлыми волосами, а мужчины – с черными. Также исследователи отмечают, что взрослые мужчины на изображениях ИИ никогда не были лысыми.

Как у мужчин, так и у женщин на сгенерированных ИИ снимках был низкий уровень жира в организме, а также не было ни целлюлита, ни жировых складок.

“Женщины чаще были одеты в купальники и откровенную одежду, в то время как мужчины чаще появлялись без рубашки”, - добавляют исследователи.

Ученые пришли к выводу, что платформы ИИ “в подавляющем большинстве воспроизводят и усиливают узкие западные идеалы телосложения”.

“Наши результаты подчеркивают необходимость изучения того, как новые технологии воспроизводят и усиливают существующие идеалы тела и дискриминационные нормы. При разработке алгоритмов ИИ целесообразно использовать подход, учитывающий такие факторы, как пол, раса, инвалидность и возраст”, - подытожили ученые.

Напомним, ученые рассказали, как на самом деле выглядит идеальное мужское тело. Вопрос о том, как на самом деле выглядит идеальное мужское тело озадачивал людей по всему миру в течение столетий. Теперь в новом исследовании ученые похоже поставили точку, и это хорошие новости для мужчин, по крайней мере некоторых.