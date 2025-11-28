ШІ показав, який вигляд мають ідеальні жінки та чоловіки: вчені залишилися незадоволені (фото)
Вчені з Університету Торонто вирішили провести опитування трьох ботів зі штучними інтелектом. Дослідники запитали в них, який вигляд має мати ідеальне тіло жінки та чоловіка.
Результати експерименту показали, що, на думку ШІ, приваблива жінка має бути молодою, білявою і носити відвертий одяг. На привабливому чоловікові, за версією ШІ, має бути ще менше одягу. Він має ходити без сорочки, бути темноволосим і дуже мускулистим, пише Daily Mail.
Під час систематичного кодування 300 зображень, згенерованих ШІ, ми виявили, що ШІ пропагує ідеальну фігуру. Також расове і вікове розмаїття було мінімальним", — каже провідний автор дослідження Делані Тібодо.
Вона додає, що на більшості зображень були білі люди зі спортивною статурою.
Дослідники кажуть, що за останні роки уявлення про "ідеальне тіло" занадто змінилися.
Приміром, у 1950-х роках були популярні пігулки для набору ваги, бо жінки хотіли бути схожими на Мерилін Монро та Елізабет Тейлор. Тоді як у 90-х жінки хотіли собі струнку, майже андрогінну фігуру, яка отримала назву "героїновий шик".
Тому вчені у своєму нещодавньому дослідженні вирішили перевірити, як змінився ідеальний образ чоловічого та жіночого тіла.
Експеримент було проведено за участю трьох різних ШІ-платформ, серед яких були Midjourney, DALL-E і Stable Diffusion. Їм було доручено створити зображення ідеальних тіл чоловіка і жінки, а також спортсменів. Загалом було створено 300 зображень: 120 чоловіків, 120 жінок і 60 спортсменів.
Проаналізувавши ці зображення, вчені виявили кілька ключових тенденцій. На більшості з них були зображені білі люди, і майже у всіх випадках це були молоді люди.
Жінки найчастіше зображувалися зі світлим волоссям, а чоловіки — з чорним. Також дослідники зазначають, що дорослі чоловіки на зображеннях ШІ ніколи не були лисими.
Як у чоловіків, так і у жінок на згенерованих ШІ знімках був низький рівень жиру в організмі, а також не було ні целюліту, ні жирових складок.
"Жінки частіше були одягнені в купальники та відвертий одяг, тоді як чоловіки частіше з'являлися без сорочки", — додають дослідники.
Учені дійшли висновку, що платформи ШІ "в переважній більшості відтворюють і підсилюють вузькі західні ідеали статури".
"Наші результати підкреслюють необхідність вивчення того, як нові технології відтворюють і підсилюють наявні ідеали тіла та дискримінаційні норми. Під час розроблення алгоритмів ШІ доцільно використовувати підхід, що враховує такі чинники, як стать, раса, інвалідність і вік", — підсумували вчені.
