ШІ показав, який вигляд мають ідеальні жінки та чоловіки: вчені залишилися незадоволені (фото)

Вчені з Університету Торонто вирішили провести опитування трьох ботів зі штучними інтелектом. Дослідники запитали в них, який вигляд має мати ідеальне тіло жінки та чоловіка.

Результати експерименту показали, що, на думку ШІ, приваблива жінка має бути молодою, білявою і носити відвертий одяг. На привабливому чоловікові, за версією ШІ, має бути ще менше одягу. Він має ходити без сорочки, бути темноволосим і дуже мускулистим, пише Daily Mail.

Під час систематичного кодування 300 зображень, згенерованих ШІ, ми виявили, що ШІ пропагує ідеальну фігуру. Також расове і вікове розмаїття було мінімальним", — каже провідний автор дослідження Делані Тібодо.

Ідеальне жіноче і чоловіче тіло, за версією ШІ. Фото: University of Toronto

Вона додає, що на більшості зображень були білі люди зі спортивною статурою.

Дослідники кажуть, що за останні роки уявлення про "ідеальне тіло" занадто змінилися.

Відео дня

Приміром, у 1950-х роках були популярні пігулки для набору ваги, бо жінки хотіли бути схожими на Мерилін Монро та Елізабет Тейлор. Тоді як у 90-х жінки хотіли собі струнку, майже андрогінну фігуру, яка отримала назву "героїновий шик".

Тому вчені у своєму нещодавньому дослідженні вирішили перевірити, як змінився ідеальний образ чоловічого та жіночого тіла.

Експеримент було проведено за участю трьох різних ШІ-платформ, серед яких були Midjourney, DALL-E і Stable Diffusion. Їм було доручено створити зображення ідеальних тіл чоловіка і жінки, а також спортсменів. Загалом було створено 300 зображень: 120 чоловіків, 120 жінок і 60 спортсменів.

Проаналізувавши ці зображення, вчені виявили кілька ключових тенденцій. На більшості з них були зображені білі люди, і майже у всіх випадках це були молоді люди.

Жінки найчастіше зображувалися зі світлим волоссям, а чоловіки — з чорним. Також дослідники зазначають, що дорослі чоловіки на зображеннях ШІ ніколи не були лисими.

Як у чоловіків, так і у жінок на згенерованих ШІ знімках був низький рівень жиру в організмі, а також не було ні целюліту, ні жирових складок.

"Жінки частіше були одягнені в купальники та відвертий одяг, тоді як чоловіки частіше з'являлися без сорочки", — додають дослідники.

Учені дійшли висновку, що платформи ШІ "в переважній більшості відтворюють і підсилюють вузькі західні ідеали статури".

"Наші результати підкреслюють необхідність вивчення того, як нові технології відтворюють і підсилюють наявні ідеали тіла та дискримінаційні норми. Під час розроблення алгоритмів ШІ доцільно використовувати підхід, що враховує такі чинники, як стать, раса, інвалідність і вік", — підсумували вчені.

Нагадаємо, вчені розповіли, який насправді вигляд має ідеальне чоловіче тіло. Питання про те, який насправді вигляд має ідеальне чоловіче тіло, спантеличувало людей по всьому світу протягом століть. Тепер у новому дослідженні вчені схоже поставили крапку, і це хороші новини для чоловіків, принаймні деяких.