У столітній суперечці поставлено несподівану крапку: який насправді вигляд має ідеальне чоловіче тіло

Питання про те, який насправді вигляд має ідеальне чоловіче тіло, спантеличувало людей по всьому світу протягом століть. Тепер у новому дослідженні вчені схоже поставили крапку, і це хороші новини для чоловіків, принаймні деяких.

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Дослідники, можливо, щойно знайшли відповідь на одвічне питання: чого насправді хочуть жінки і які чоловічі тіла вважають ідеальними? Дослідники з Китайської академії наук розкрили тип статури, який жінки вважають найбільш привабливим, пише Daily Mail.

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Ідеал чоловічого тіла

Автори дослідження, опублікованого в журналі Personality and Individual Differences, зазначають, що результати їхньої роботи стануть хорошими новинами для чоловіків із "татовими тілами". Результати вказують на те, що найбільш привабливим індексом маси тіла (ІМТ) для чоловіків є від 23 до 27. Цікаво, що верхня оцінка ІМТ фактично класифікується як "надмірна вага".

Передбачається, що наявність жиру, ймовірно, може бути важливою, оскільки він тісно пов'язаний з рівнем тестостерону, що циркулює, а, отже, є найкращим "індикатором якості партнера".

Відомо, що в останні роки уявлення про ідеальне жіноче тіло сильно змінилися. Наприклад, у 1950-х роках з'явилися пігулки для набору ваги, оскільки жінки прагнули мати вигляд, як Мерилін Монро та Елізабет Тейлор, тоді як у 90-х роках жінки прагнули худорлявого й андрогінного вигляду.

Загалом було проведено велику кількість досліджень, присвячених ідеальному жіночому тілу. Тоді як чоловіків обходили стороною, за словами провідного автора дослідження Фань Ся.

Який вигляд має ідеальне чоловіче тіло

У новому дослідженні вчені залучили 283 учасники з Китаю, Литви та Великої Британії. Їм показали 15 чорно-білих фото чоловіків з ІМТ від 20,1 до 33,7, чиї обличчя були розмиті. Далі реципієнтів попросили оцінити тіла на фото за шкалою від одного до дев'яти.

Результати дослідження показали, що пік привабливості відповідає ІМТ 23,4 у Китаї, 23 у Литві та 26,6 у Великій Британії. Зазначимо, що ІМТ класифікується як:

від 18,5 до 24,9 — здоровий

від 25 до 29,9 — надмірна вага.

Цікаво, що вчені не виявили якихось культурних відмінностей у бажаному ожирінні, попри те, що існують великі відмінності в початкових рівнях ожиріння у вивчених країнах.

Можна було б припустити, що чоловіки та жінки вважатимуть ідеальними більш підтягнуті тіла, проте результати вказують, що це не так — на піку тіла з ІМТ від 23 до 27. Ймовірно, це пов'язано з тим, що для чоловіків і жінок еволюційно вигідно сприймати привабливість у своїй популяції однаково, і більшість досліджень, включно з нашим, вказують на це.

Результати стануть гарною новиною для чоловіків, які мають надмірну вагу, однак цього не можна сказати про жінок. Попередні дослідження показали, що чоловіки віддають перевагу жінкам зі стрункішою статурою.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, який вигляд має ідеальна жіноча фігура.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.