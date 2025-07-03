В столетнем споре поставлена неожиданная точка: как на самом деле выглядит идеальное мужское тело

Вопрос о том, как на самом деле выглядит идеальное мужское тело озадачивал людей по всему миру в течение столетий. Теперь в новом исследовании ученые похоже поставили точку, и это хорошие новости для мужчин, по крайней мере некоторых.

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Исследователи, возможно, только что нашли ответ на извечный вопрос: чего на самом деле хотят женщины и какие мужские тела считают идеальными? Исследователи из Китайской академии наук раскрыли тип телосложения, который женщины считают наиболее привлекательным, пишет Daily Mail.

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Идеал мужского тела

Авторы исследования, опубликованного в журнале Personality and Individual Differences, отмечают, что результаты их работы станут хорошими новостями для мужчин с "папиными телами". Результаты указывают на то, что наиболее привлекательным индексом массы тела (ИМТ) для мужчин является от 23 до 27. Любопытно, что верхняя оценка ИМТ фактически классифицируется как "избыточный вес".

Предполагается, что наличие жира, вероятно, может быть важным, поскольку он тесно связан с уровнем циркулирующего тестостерона, а, следовательно, является лучшим "индикатором качества партнера".

Известно, что в последние годы представления об идеальном женском теле сильно изменились. Например, в 1950-х года появились таблетки для набора веса, поскольку женщины стремились выглядеть как Мэрилин Монро и Элизабет Тейлор, в то время как в 90-х годах женщины стремились к худому и андрогинному виду.

В целом было проведено большое количество исследований, посвященных идеальному женскому телу. В то время как мужчин обходили стороной, по словам ведущего автора исследования Фань Ся.

Как выглядит идеальное мужское тело

В новом исследовании ученые привлекли 283 участника из Китая, Литвы и Великобритании. Им показали 15 черно-белых фото мужчин с ИМТ от 20,1 до 33,7, чьи лица были размыты. Далее реципиентов попросили оценить тела на фото по шкале от одного до девяти.

Результаты исследования показали, что пик привлекательности соответствует ИМТ 23,4 в Китае, 23 в Литве и 26,6 в Великобритании. Отметим, что ИМТ классифицируется как:

от 18,5 до 24,9 — здоровый

от 25 до 29,9 — избыточный вес.

Любопытно, что ученые не обнаружили каких-либо культурных различий в предпочитаемом ожирении, несмотря на то, что существуют большие различия в исходных уровнях ожирения в изученных странах.

Можно было бы предположить, что мужчины и женщины будут считать идеальными более подтянутые тела, однако результаты указывают, что это не так — на пике тела с ИМТ от 23 до 27. Вероятно, это связано с тем, что для мужчин и женщин эволюционно выгодно воспринимать привлекательность в своей популяции одинаково, и большинство исследований, включая наше, указывают на это.

Результаты станут хорошей новостью для мужчин, имеющих избыточный вес, однако этого нельзя сказать о женщинах. Предыдущие исследования показали, что мужчины предпочитают женщин с более стройным телосложением.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, как выглядит идеальная женская фигура.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.