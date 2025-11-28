Самый необычный союз в океане: почему гигантские киты и крохотные вши не могут друг без друга

Исследователи раскрыли тайну одного из самых необычных союзов в океане — китов и усоногих раков, живущих на их коже, известных как китовые вши. Почему на самом деле они не могут обойтись друг без друга.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для огромного количества видов, которые взаимодействуют между собой. Примером одного из таких союзов являются крупнейшие животные в океане, киты, и их крохотные спутники — усатые раки, также известные как китовые вши. Исследователи рассказали, почему они не могут друг без друга, пишет IFLScience.

Дружба китов и вшей

По словам эксперта по мелким ракообразным из Музея естественной истории Лондона и члена Королевского общества, профессора Джеффри Боксшелла, существует несколько интригующих причин столь необычного союза млекопитающих с мелкими, покрытыми раковинами морскими существами.

Во-первых, такое взаимодействие может быть связано с поведением китов. Морские гиганты плавают в хорошо освещенных и продуктивных поверхностных водах океанов, где в изобилии встречается мелкий планктон — пища усоногих раков. Во-вторых, гигантские размеры китов обеспечивают большую площадь поверхности для прикрепления. В-третьих, социальные привычки многих видов китов также могут играть свою роль, предоставляя усоногим ракам больше возможностей для распространения.

По словам профессора Боксшелла, киты, как известно, собираются для спаривания и кормления, а также часто путешествуют группами. Это предоставляет личинкам морских вшей множество возможностей найти китов и прикрепиться к ним. В противном случае, для личинок морских желудей, длиной всего 1-2 миллиметра, это огромный океан, и им нужно найти своего "хозяина", прежде чем их личиночный запас пищи будет исчерпан.

Отметим, что усатые раки, также известные как морские желуди или китовые вши, таксономически относятся к ракообразным — то есть, являются родственниками крабов, лобстеров и креветок. Однако они не похожи на многих других представителей этой ветви семейства.

Насчитывая более 2000 различных видов, их отличительной чертой являются твердые известковые раковины, часто похожие на ребристый купол. Внутри раковины они выглядят как крошечные существа с перистыми ножками и сочлененными придатками, называемыми усиками, которые используются, чтобы собирать планктон и детрит из воды в свой рот. В отличие от большинства ракообразных, усоногие рачки ведут сидячий образ жизни, постоянно прикрепляясь к неподвижным объектам, таким как камни, корпуса кораблей и киты.

Вредят ли усоногие рачки китам?

По словам профессора Боксшелла, усоногие рачки на самом деле не вредят китам — они в основном безвредны и просто сидят на телах морских гигантов.

Их пищевая биология, по сути, такая же как у типичного морского желудя, прикрепленного к камню у берега. Разница в том, что они прикрепляются к "движущемуся камню", который перемещает их, обеспечивая доступ к обильным запасам свежего планктона для питания. Китовых вшей также нельзя считать паразитами, поскольку они не вредят млекопитающим.

Впрочем, это не касается других морских существ. Например, известно, что акулы порой также переносят морских желудей, но они паразитируют и питаются от хозяина.

Исследования также показывают, что некоторые виды китов на самом деле более подвержены заражению китовыми вшами, чем другие. Ученые выяснили, что серы киты, пожалуй, наиболее подвержены заражению: некоторые особи переносят более 180 килограммов морских желудей и китовых вшей каждый. В то же время у синих китов и косаток почти вовсе отсутствуют китовые вши — вероятно, это связано с эластичной и гладкой кожей. Также известно, что косатки вылизывают друг друга веточками морских водорослей, что может облегчить проблему с нападением хищников на их кожу.

Вероятно, отношения между китами и морскими желудями уходят корнями в миллионы лет. Однако ученые отмечают, что без веских доказательств установить это, увы, невозможно.

