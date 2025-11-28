Найнезвичайніший союз в океані: чому гігантські кити і крихітні воші не можуть один без одного

Дослідники розкрили таємницю одного з найнезвичайніших союзів в океані — китів і вусоногих раків, що живуть на їхній шкірі, відомих як китові воші. Чому насправді вони не можуть обійтися один без одного.

Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домом для величезної кількості видів, які взаємодіють між собою. Прикладом одного з таких союзів є найбільші тварини в океані, кити, і їхні крихітні супутники — вусаті раки, також відомі як китові воші. Дослідники розповіли, чому вони не можуть один без одного, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дружба китів і вошей

За словами експерта з дрібних ракоподібних із Музею природної історії Лондона і члена Королівського товариства, професора Джеффрі Боксшелла, є кілька цікавих причин такого незвичайного союзу ссавців із дрібними, покритими раковинами морськими істотами.

Відео дня

По-перше, така взаємодія може бути пов'язана з поведінкою китів. Морські гіганти плавають у добре освітлених і продуктивних поверхневих водах океанів, де в достатку зустрічається дрібний планктон — їжа вусоногих раків. По-друге, гігантські розміри китів забезпечують велику площу поверхні для прикріплення. По-третє, соціальні звички багатьох видів китів також можуть відігравати свою роль, надаючи вусоногим ракам більше можливостей для поширення.

За словами професора Боксшелла, кити, як відомо, збираються для спарювання і годування, а також часто подорожують групами. Це надає личинкам морських вошей безліч можливостей знайти китів і прикріпитися до них. В іншому випадку, для личинок морських жолудів, завдовжки всього 1-2 міліметри, це величезний океан, і їм потрібно знайти свого "господаря", перш ніж їхній личинковий запас їжі буде вичерпано.

Зазначимо, що вусаті раки, також відомі як морські жолуді або китові воші, таксономічно відносяться до ракоподібних — тобто, є родичами крабів, лобстерів і креветок. Однак вони не схожі на багатьох інших представників цієї гілки родини.

Налічуючи понад 2000 різних видів, їхньою відмінною рисою є тверді вапняні раковини, часто схожі на ребристий купол. Усередині раковини вони виглядають як крихітні істоти з пір'ястими ніжками і зчленованими придатками, званими вусиками, які використовуються, щоб збирати планктон і детрит з води у свій рот. На відміну від більшості ракоподібних, вусоногі рачки ведуть сидячий спосіб життя, постійно прикріплюючись до нерухомих об'єктів, таких як каміння, корпуси кораблів і кити.

Чи шкодять вусоногі рачки китам?

За словами професора Боксшелла, вусоногі рачки насправді не шкодять китам — вони здебільшого нешкідливі та просто сидять на тілах морських гігантів.

Їхня харчова біологія, по суті, така сама, як у типового морського жолудя, прикріпленого до каменя біля берега. Різниця в тому, що вони прикріплюються до "рухомого каменю", який переміщує їх, забезпечуючи доступ до рясних запасів свіжого планктону для харчування. Китових вошей також не можна вважати паразитами, оскільки вони не шкодять ссавцям.

Утім, це не стосується інших морських істот. Наприклад, відомо, що акули часом також переносять морських жолудів, але вони паразитують і харчуються від господаря.

Дослідження також показують, що деякі види китів насправді більш схильні до зараження китовими вошами, ніж інші. Вчені з'ясували, що сірчані кити, мабуть, найбільш схильні до зараження: деякі особини переносять понад 180 кілограмів морських жолудів і китових вошей кожен. Водночас у синіх китів і косаток майже зовсім відсутні китові воші — імовірно, це пов'язано з еластичною і гладкою шкірою. Також відомо, що косатки вилизують одна одну гілочками морських водоростей, що може полегшити проблему з нападом хижаків на їхню шкіру.

Ймовірно, відносини між китами й морськими жолудями сягають корінням у мільйони років. Однак учені зазначають, що без вагомих доказів встановити це, на жаль, неможливо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що горбаті кити створюють свої популярні "хіти".

Раніше Фокус писав про те, що найбільш невловимого кита на планеті вперше в історії помітили живим.