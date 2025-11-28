В Африке найдены 10 000 ранее потерянных слонов: вид все еще находится на грани вымирания

Исследователи усовершенствовали методы анализа, в результате чего удалось повысить достоверность подсчета популяции. Ученые считают, что численность африканских лесных слонов, вероятно, на 10 000 больше, чем считалось ранее.

Лишь в 2021 году африканские лесные слоны (Loxodonta cyclotis) были признаны отдельным видом, отличным от африканского саванного слона (Loxodonta africana). С тех пор ученые также поместили вид в категорию находящихся под угрозой исчезновения. Новое исследование показывает, что популяция африканских лесных слонов, вероятно, в разы больше, чем считалось ранее, но вид все еще находится под угрозой исчезновения, пишет IFLScience.

Достижения в области методов учета и ДНК-мониторинга позволили ученым пересмотреть численность популяции. Новая оценка указывает на то, что общая численность лесных слонов составляет 135 690 особей, что на 16% больше, чем предполагалось в 2016 году, а также 7728–10 990 особей, согласно более предварительным данным. Если учесть как оценки, так и предположения, то, согласно отчету, общая численность лесных слонов может достигать 145 050 особей.

Впрочем, несмотря на то, что цифры обнадеживают, африканские лесные слоны все еще остаются в категории "находящиеся под угрозой исчезновения". Главными угрозами, с которыми сталкиваются животные, считаются:

браконьерство;

разрушение среды обитания.

Отметим, что лесные слоны также живут небольшими семейными группами, дольше достигают половой зрелости и имеют более продолжительный период смены поколений в сравнении с саванновыми слонами, что затрудняет быстрое восстановление численности.

По словам генерального директора МСОП, доктора Гретель Агилар, результаты нового анализа представляют собой наиболее точную на сегодняшний день картину трудноуловимых популяций африканских слонов. Данные также указывают на то, что меры по охране природы работают для распространения семян деревьев.

Ученые признают, что получение этой обновленной информации было непростой задачей. Африканских лесных слонов, как известно, трудно подсчитать из-за их густых лесных сред обитания. Однако ученые использовали в своей работе такие методы как метод повторного захвата ДНК. В результате 94% от общей зарегистрированной популяции лесных слонов теперь оцениваются с высокой степенью достоверности, а не только 53%, как в 2016 году.

Африканские лесные слоны обитают в 22 странах, однако на Габон приходится 66–69% мировой популяции африканских лесных слонов, из которых 17–19% обитают в Республике Конго. Оставшаяся популяция разбросана по четырем другим странам Центральной Африки, а еще более мелкие группы обитают в Западной, Восточной и Южной Африке.

