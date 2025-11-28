В Африці знайдено 10 000 раніше загублених слонів: вид усе ще перебуває на межі вимирання

Дослідники вдосконалили методи аналізу, внаслідок чого вдалося підвищити правдивість підрахунку популяції. Учені вважають, що чисельність африканських лісових слонів, імовірно, на 10 000 більша, ніж вважалося раніше.

Лише 2021 року африканські лісові слони (Loxodonta cyclotis) були визнані окремим видом, відмінним від африканського саванного слона (Loxodonta africana). Відтоді вчені також помістили вид у категорію тих, що перебувають під загрозою зникнення. Нове дослідження показує, що популяція африканських лісових слонів, імовірно, в рази більша, ніж вважалося раніше, але вид все ще перебуває під загрозою зникнення, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Досягнення в галузі методів обліку та ДНК-моніторингу дозволили вченим переглянути чисельність популяції. Нова оцінка вказує на те, що загальна чисельність лісових слонів становить 135 690 особин, що на 16% більше, ніж передбачалося у 2016 році, а також 7728-10 990 особин, згідно з більш попередніми даними. Якщо врахувати як оцінки, так і припущення, то, згідно зі звітом, загальна чисельність лісових слонів може досягати 145 050 особин.

Відео дня

Утім, попри те, що цифри дають надію, африканські лісові слони все ще залишаються в категорії "такі, що перебувають під загрозою зникнення". Головними загрозами, з якими стикаються тварини, вважаються:

браконьєрство;

руйнування середовища проживання.

Зазначимо, що лісові слони також живуть невеликими сімейними групами, довше досягають статевої зрілості та мають триваліший період зміни поколінь порівняно із саванновими слонами, що ускладнює швидке відновлення чисельності.

За словами генеральної директорки МСОП, докторки Гретель Агілар, результати нового аналізу являють собою найбільш точну на сьогодні картину важковловимих популяцій африканських слонів. Дані також вказують на те, що заходи з охорони природи працюють для поширення насіння дерев.

Вчені визнають, що отримання цієї оновленої інформації було непростим завданням. Африканських лісових слонів, як відомо, важко підрахувати через їхні густі лісові середовища проживання. Однак вчені використовували у своїй роботі такі методи як метод повторного захоплення ДНК. У результаті 94% від загальної зареєстрованої популяції лісових слонів тепер оцінюються з високим ступенем правдивісті, а не тільки 53%, як у 2016 році.

Африканські лісові слони мешкають у 22 країнах, проте на Габон припадає 66-69% світової популяції африканських лісових слонів, з яких 17-19% мешкають у Республіці Конго. Популяція, що залишилася, розкидана по чотирьох інших країнах Центральної Африки, а ще більш дрібні групи мешкають у Західній, Східній і Південній Африці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені з'ясували, що слони, як і люди, ненавидять їсти одне й те саме.

Раніше Фокус писав про те, як слони отримали свої неймовірні хоботи: на їхніх предків мільйон років тому щось тиснуло.