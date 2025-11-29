Простого объяснения нет: 70 лет ученые пытаются разгадать загадку НЛО, но появляются новые фото

В новых исследованиях ученые утверждают, что тысячи необъяснимых вспышек света на старинных снимках Паломарского телескопа статистически связаны с ядерными испытаниями и сообщениями об НЛО. Впрочем, не все согласны с этими утверждениями.

Более 70 лет назад астрономы Паломарской обсерватории в Калифорнии запечатлели несколько звездообразных вспышек, которые появлялись и исчезали в течение часа — они были зафиксированы за несколько лет до запуска на орбиту первого спутника, "Спутник-1", пишет Live Science.

В новом рецензируемом исследовании ученые рассмотрели снимки неба середины века и утверждают, что эти мимолетные точки света, известные как транзиенты, появлялись в дни испытаний ядерного оружия времен холодной войны или около них, а также совпадали с количеством сообщений об НЛО в истории. Ученые сосредоточились на разгадке того, что это было и с чем оно связано.

Отметим, что вспышки порой можно связывать с природными явлениями, такими как переменные звезды, метеориты или особенности используемой учеными аппаратуры. Однако некоторые события в Паломаре, как утверждают ученые, имеют общие отличительные черты, в том числе острые, точечные формы, выстраивающиеся в прямые ряды, не поддающиеся известным естественным или инструментальным причинам.

По словам соавтора исследования, анестезиолога из Медицинской школы Университета Вандербильта в Теннесси Стивена Брюля, интересующегося НЛО, им с коллегами удалось исключить некоторые простейшие объяснения. Теперь ученые считают, что нам следует хотя бы рассмотреть вероятность того, что это могут быть искусственные внеземные объекты. Например, если окажется, что транзиенты — это отражающие искусственные объекты на земной орбите, появившиеся до запуска первого спутника, возникает вопрос: как они оказались там?

Несмотря на веские доводы, далеко не все ученые в мире согласны с такой интерпретацией изображений. Некоторые эксперты отмечают, что технологические ограничения того времени крайне затрудняют точную интерпретацию этих данных. По словам директора Центра астрофизики Джодрелл-Бэнк при Манчестерском университете в Великобритании Майкла Гарретта, не участвовавшего в исследовании, ученые творчески подошли к использованию архивных данных, но им стоит быть осторожнее со слишком буквальной интерпретацией результатов.

Исчезающие в небе огни

Транзиентные объекты — повторяющееся явление в астрономии. Современные обзоры неба уже зафиксировали тысячи таких мимолетных событий, а будущая обсерватория имени Веры Рубин, как ожидается, сможет регистрировать миллионы таких событий каждую ночь в течение следующих 10 лет.

Отметим, что многие из этих транзиентов ранее были успешно связаны с известными астрофизическими процессами, в том числе:

внезапные вспышки комет и астероидов;

взрывная смерть звезд;

изменчивость аккрецирующих черных дыр;

слияние нейтронных звезд.

Для поиска подобных событий на небе до начала космической эры в новом исследовании команда изучила оцифрованные изображения первого обзора неба Паломарской обсерватории (POSS-I), проводившегося в период с 1949 по 1958 год. В общей сложности ученые использовали около 2000 фотопластинок, каждая из которых была покрыта светочувствительной эмульсией, реагирующей на падающий свет, сохраняя отпечаток звезд, галактик и других небесных объектов. В результате фотопластинки удалось отсканировать и преобразовать в цифровой архив.

Команда Вильярроэля проанализировала данные обзора за 2718 дней и обнаружила транзиентные события на небе в течение 310 ночей. При этом в течение одного дня в разных местах наблюдалось до 4528 вспышек, которые отсутствовали на снимках, полученных непосредственно до или после событий, а также во всех последующих обзорах неба.

Далее ученые сравнили данные с базой данных UFOCAT, содержащей исторические сообщения об НЛО, и обнаружили, что вероятность возникновения транзиентов в течение 24 часов после наземных ядерных испытаний, проведенных США, СССР или Великобританией, была на 45% выше. Более того, каждое дополнительное сообщение об НЛО соответствовало увеличению числа транзиентов на 8,5%.

Команда пришла к выводу, что эти явления можно описать как "неслучайные связи" между транзиентами, ядерными испытаниями и наблюдениями НЛО. По мнению исследователей, это открытие перекликается с давними предположениями о том, что инопланетяне могут быть привлечены человеческой ядерной деятельностью, хотя авторы подчеркивают, что данные не доказывают никакой причинно-следственной связи.

Недавно интерес к НЛО среди широкой публики возродился после нескольких громких расследований видеороликов ВМС США, которые якобы демонстрировали неопознанные аномальные явления Фото: US Navy

Более простое объяснение

С другой стороны, некоторые эксперты полагают, что существует и более простое объяснение: на самом деле вспышки, а возможно, и некоторые из зарегистрированных НЛО, на самом деле были не более чем побочными продуктами самих ядерных испытаний.

По словам астрофизика-ядерщика из Университета Нотр-Дам в Индиане Майкла Вишера, подобные взрывы могут выбрасывать металлические обломки и радиоактивную пыль в верхние слои атмосферы, где они могут быть видны в телескоп как короткие, похожие на звезды вспышки света.

Авторы нового исследования отмечают, что рассматривают и такую возможность, но отметили, что свечение, вызванное радиацией, или радиоактивные осадки приведут к появлению диффузных пятен или полос, а вовсе не звездчатых точек, которые можно заметить на снимках неба Паломара.

Если же вспышки были фрагментами корпусов бомб, выброшенных на орбиту, то этим объектам необходимо было бы пролететь примерно 35 000 километров над Землей, где находятся современные геостационарные спутники, чтобы выглядеть неподвижными в течение 50-минутной экспозиции. Такой сценарий, по словам авторов нового исследования, выглядит маловероятным.

Несколько других астрономов предполагают, что разгадка, вероятно, кроется не в небе, а в несовершенстве фотопластинок и ненадежных записях того времени. Например, по словам астронома Роберта Лаптона из Принстонского университета, не принимавшего участие в новом исследовании, астрономия имеет долгую историю неверной интерпретации видимых выравниваний, включая ранние споры о квазарах, когда астрономы считали, что их кажущееся расположение на небе означает их физическую связь, но позже выяснилось, что это было случайное выравнивание.

