12 млн лет назад нечто заставило анаконд стать огромными: они так и не смогли уменьшиться

Большинство древних животных на Земле уменьшились в размерах или вымерли за это время, но не анаконды. Ученые обнаружили, что они стали большими около 12 миллионов лет назад, и остались такими же.

В новом исследовании ученые реконструировали древних анаконд, обитавших на территории современной Венесуэлы 12 миллионов лет назад. Анализ ископаемых позвонков показывает, что анаконды были гигантами еще в среднем и верхнем миоцене и с тех пор остаются такими. Это необычная тенденция для жизни на Земле, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Большинство животных, обитавших на планете от 12,4 до 5,3 миллиона лет назад, со временем становились меньше в ответ на изменения окружающей среды. В те времена наша планета была теплее, влажнее и изобиловала пищей.

Відео дня

По словам ученых, этот период в истории Земли известен тем, что на планете появились гиганты, такие как пурусзавр, 12-метровый кайман, и ступендемис, 3,2 метровая пресноводная черепаха. Некоторые гиганты уменьшились в размерах, некоторые, например, Purussaurus и Stupendemys, вымерли. Но с анакондами произошло нечто странное.

В ходе исследования ученые изучили 183 окаменелых позвонка анаконды, которые, как считается, принадлежат примерно 32 особям. Затем ученые использовали эти данные, чтобы выяснить, какой длины были анаконды при жизни.

Самая тяжелая змея в мире

Будучи самой тяжелой из ныне живущих змей на планете, анаконды и сегодня очень крупные, поэтому ожидалось, что анаконды миоценовой эпохи были еще крупнее. Однако ископаемые кости показывают, что их длина составляла около 5,3 метра, что примерно соответствует размеру современных анаконд.

По словам ведущего автора исследования Андреаса Альфонсо-Рохаса, аспиранта кафедры зоологии Кембриджского университета, результат оказался неожиданным, поскольку ученые ожидали, что длина древних анаконд будет около 7-8 метров. Однако оказалось, что нет никаких доказательств того, что в миоцене, когда глобальные температуры были выше, существовали более крупные змеи.

Измерив окаменелости, ученые обнаружили, что анаконды приобрели крупные размеры тела вскоре после своего появления в тропической Южной Америке около 12,4 миллиона лет назад, и с тех пор их размер не менялся.

То, что анаконды так долго сохраняли свой гигантский размер, по словам ученых, может быть связано с выбранной ими средой обитания. Сегодня анаконды обитают в болотах, топях и реках в теплых и влажных районах. В то же время известно, что они были более распространены в миоцене, но в Амазонии по-прежнему достаточно воды, тепла и пищи, чтобы поддерживать столь внушительные размеры.

Большинство анаконд достигают 4-5 метров в длину, однако известны рекордсмены, достигавшие около 7 метров в длину. Титанобоа по-прежнему превосходит анаконду как самая крупная змея из когда-либо живших, но выносливость анаконд позволяет им сохранять огромные размеры на протяжении миллионов лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что змеи, жившие на Земле 38 млн лет назад, вели себя очень странно.

Ранее Фокус писал о том, что найдена самая большая в мире змея.