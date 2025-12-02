12 млн років тому щось змусило анаконд стати величезними: вони так і не змогли зменшитися

Більшість стародавніх тварин на Землі зменшилися в розмірах або вимерли за цей час, але не анаконди. Вчені виявили, що вони стали більшими близько 12 мільйонів років тому, і залишилися такими ж.

У новому дослідженні вчені реконструювали стародавніх анаконд, що мешкали на території сучасної Венесуели 12 мільйонів років тому. Аналіз викопних хребців показує, що анаконди були гігантами ще в середньому і верхньому міоцені й відтоді залишаються такими. Це незвичайна тенденція для життя на Землі, пише IFLScience.

Більшість тварин, що мешкали на планеті від 12,4 до 5,3 мільйона років тому, з часом ставали меншими у відповідь на зміни навколишнього середовища. У ті часи наша планета була теплішою, вологішою і рясніла їжею.

За словами вчених, цей період в історії Землі відомий тим, що на планеті з'явилися гіганти, такі як пурусзавр, 12-метровий кайман, і ступендеміс, 3,2-метрова прісноводна черепаха. Деякі гіганти зменшилися в розмірах, деякі, наприклад, Purussaurus і Stupendemys, вимерли. Але з анакондами сталося щось дивне.

Під час дослідження вчені вивчили 183 скам'янілих хребці анаконди, які, як вважається, належать приблизно 32 особинам. Потім вчені використовували ці дані, щоб з'ясувати, якої довжини були анаконди за життя.

Найважча змія у світі

Бувши найважчою з нині живих змій на планеті, анаконди й сьогодні дуже великі, тому очікувалося, що анаконди міоценової епохи були ще більшими. Однак викопні кістки показують, що їхня довжина становила близько 5,3 метра, що приблизно відповідає розміру сучасних анаконд.

За словами провідного автора дослідження Андреаса Альфонсо-Рохаса, аспіранта кафедри зоології Кембридзького університету, результат виявився несподіваним, оскільки вчені очікували, що довжина стародавніх анаконд буде близько 7-8 метрів. Однак виявилося, що немає жодних доказів того, що в міоцені, коли глобальні температури були вищими, існували більші змії.

Вимірявши скам'янілості, вчені виявили, що анаконди набули великих розмірів тіла незабаром після своєї появи в тропічній Південній Америці близько 12,4 мільйона років тому, і відтоді їхній розмір не змінювався.

Те, що анаконди так довго зберігали свій гігантський розмір, за словами вчених, може бути пов'язано з обраним ними середовищем проживання. Сьогодні анаконди мешкають у болотах, болотах і річках у теплих і вологих районах. Водночас відомо, що вони були більш поширені в міоцені, але в Амазонії, як і раніше, достатньо води, тепла і їжі, щоб підтримувати настільки значні розміри.

Більшість анаконд досягають 4-5 метрів завдовжки, проте відомі рекордсмени, які досягали близько 7 метрів у довжину. Титанобоа, як і раніше, перевершує анаконду як найбільша змія з тих, хто коли-небудь жив, але витривалість анаконд дає їм змогу зберігати величезні розміри протягом мільйонів років.

