Тропические штормы на Марсе: ученые сделали захватывающее открытие

На Марсе марсоход NASA Perseverance нашел необычные светлые камни, которые были разбросаны на его пути. Такая белая, богатая алюминием каолиновая глина на Земле связана с влажным климатом и тропическими дождями.

По словам ученых, на Земле такие камни формируются на протяжении миллионов лет, пока дождевая воды постепенно вымывает другие минералы из горных пород и отложений. Такая находка подтверждает, что когда-то на Марсе были влажные оазисы, влажные климат и осадки, такие как можно в тропическом климате на Земле, пишет Gizmodo.

Каолиновая глина на Земле чаще всего встречается в тропическом климате, к примеру, в дождевых лесах.

“Поэтому, когда вы видите каолинит на Марсе, где он бесплоден, холоден и, конечно же, не имеет жидкой воды на поверхности, это говорит нам о том, что когда-то воды было гораздо больше, чем сегодня”, - говорит ведущий автор исследования из Университета Пердью Адриан Броз.

Відео дня

Размер найденных камней на Марсе варьируется от гальки до валунов, а исследования Perseverance показали, что они очень похожи по составу на земные породы. Такие камни можно найти в Калифорнии и Южной Африке, где гидротермальный системах происходит выщелачивание горячей водой. Правда, химический состав таких камней отличается от тех, которые формируются за миллионы лет за счет дождей при более низких температурах.

Но как на Марсе попали такого рода камни? В окрестностях нет крупных обнажений горных пород, но камни находятся в районе кратера Езеро, где как полагают ученые, раньше находилось гигантское озеро.

“Возможно, их смыло в озеро Езеро рекой, образовавшей дельту, или, может быть, их выбросило в Езеро ударом, и они просто там рассеялись. Мы не совсем уверены”, - говорит член исследовательской группы и соавтор исследования Бриони Хорган.

Также спутниковые снимки обнаружили большие скопления каолинита в других местах на Марсе. Теперь ученым необходимы дополнительные исследования с помощью марсохода, чтобы подтвердить эту находку.

Напомним, на Марсе, возможно, обнаружена жидкая вода. Новые данные показывают, что Марс, возможно, не такой сухой, как считалось ранее. Хотя ученые еще не совсем уверены в том, что жидкая вода на планете все же существует.