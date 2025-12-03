Тропічні шторми на Марсі: вчені зробили захопливе відкриття

На Марсі марсохід NASA Perseverance знайшов незвичайне світле каміння, яке було розкидане на його шляху. Така біла, багата алюмінієм каолінова глина на Землі пов'язана з вологим кліматом і тропічними дощами.

За словами вчених, на Землі таке каміння формується протягом мільйонів років, поки дощова вода поступово вимиває інші мінерали з гірських порід і відкладень. Така знахідка підтверджує, що колись на Марсі були вологі оазиси, вологий клімат і опади, такі як можна зустріти в тропічному кліматі на Землі, пише Gizmodo.

Каолінова глина на Землі найчастіше зустрічається в тропічному кліматі, наприклад, у дощових лісах.

"Тому, коли ви бачите каолініт на Марсі, де він безплідний, холодний і, звісно ж, не має рідкої води на поверхні, це говорить нам про те, що колись води було набагато більше, ніж сьогодні", — каже провідний автор дослідження з Університету Пердью Адріан Броз.

Розмір знайдених каменів на Марсі варіюється від гальки до валунів, а дослідження Perseverance показали, що вони дуже схожі за складом на земні породи. Такі камені можна знайти в Каліфорнії та Південній Африці, де в гідротермальних системах відбувається вилуговування гарячою водою. Щоправда, хімічний склад таких каменів відрізняється від тих, які формуються за мільйони років завдяки дощам за нижчих температур.

Але як на Марс потрапили такого роду камені? В околицях немає великих відслонень гірських порід, але каміння розташоване в районі кратера Єзеро, де, як вважають учені, раніше було гігантське озеро.

"Можливо, їх змило в озеро Єзеро річкою, що утворила дельту, або, можливо, їх викинуло в Єзеро ударом, і вони просто там розсіялися. Ми не зовсім упевнені", — каже член дослідницької групи та співавтор дослідження Бріоні Хорган.

Також супутникові знімки виявили великі скупчення каолініту в інших місцях на Марсі. Тепер ученим необхідні додаткові дослідження за допомогою марсохода, щоб підтвердити цю знахідку.

Нагадаємо, на Марсі, можливо, виявлено рідку воду. Нові дані показують, що Марс, можливо, не такий сухий, як вважалося раніше. Хоча вчені ще не зовсім впевнені в тому, що рідка вода на планеті все ж існує.