Это не так уж мило: почему тюлени на самом деле хлопают себя по животу (видео)

У тюленей есть любопытная привычка переворачиваться на спину и хлопать себя по животу. В новом исследовании ученые выяснили, почему на самом деле животные делают это.

Наблюдения за тюленями, обитающими в ледяных океанах, показали, что у этих животных есть любопытная привычка переворачиваться на спину и хлопать себя по животу, будто они пьяны. Это может показаться глупым, но на самом деле такое поведение тюленей является тонкой и сложной формой общения, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Тюлени общаются посредством системы хрюканья, рычания, фырканья, шипения, свиста и других звуков, используемых для координации охоты, установления связей и простого общения с сородичами. Животные также умеют общаться, хлопая ластами друг о друга или, если им мешает жир, по животу.

Відео дня

Исследователи также обнаружили, что под водой это, казалось бы, игривое поведение может иметь серьезный смысл. Например, в исследовании 2020 года ученым впервые удалось заснять, как самец тюленя хлопает передними ластами под водой. Оказалось, что в результате возникает громкий высокочастотный звук, способный заглушить фоновые звуки.

В сочетании с десятилетиями других исследований на эту тему ученые пришли к выводу, что хлопки ластами на самом деле являются демонстрацией силы среди самцов, используемой в период конкуренции на нерестовых позициях для предупреждения соперников и привлечения самок.

По словам ведущего автора исследования из Школы биологических наук Университета Монаша в Австралии, доктора Дэвида Хокинга, в зависимости от контекста, хлопки ластами могут помогать отпугивать конкурентов или привлекать потенциальных партнерш.

С другой стороны остается непонятным, почему тюлени могут хлопать себя по животу на суше или в неволе, особенно если это происходит по указанию смотрителей. Исследований на эту тему крайне мало, однако ученые полагают, что это может быть связано с использованием в аналогичных конфронтационных целях.

Впрочем, это не обязательно означает, что тюлень напуган или запуган. Например, собаки лают, когда им угрожают или хотят "поиграть мускулами", но их также можно научить гавкать в безобидных ситуациях, особенно если на кону угощение. Возможно, тюлени — то же самое.

Действительно, тюлени и собаки относительно близки — эту связь часто можно заметить в их поведении и внешнем виде. Они оба относятся к таксономическому подотряду Caniformia, наряду с волками, лисицами, енотами, куньими, моржами и так далее. Тюлени, возможно, и не обладают такими же когнитивными способами, как домашние собаки, но их поведение может быть столь же тонким и глубоким.

Напомним, ранее мы писали о том, что подо льдами Антарктиды спрятан каньон глубиной 2 км: его открыли ученые-тюлени в "шляпках".

Ранее Фокус писал о том, что тюлени с антеннами на головах помогли ученым разгадать загадку Антарктики.