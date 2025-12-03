Це не так уже й мило: чому тюлені насправді плескають себе по животу (відео)

У тюленів є цікава звичка перевертатися на спину і плескати себе по животу. У новому дослідженні вчені з'ясували, чому насправді тварини роблять це.

Спостереження за тюленями, що мешкають у крижаних океанах, показали, що у цих тварин є цікава звичка перевертатися на спину і плескати себе по животу, ніби вони п'яні. Це може здатися дурним, але насправді така поведінка тюленів є тонкою і складною формою спілкування, пише IFLScience.

Тюлені спілкуються за допомогою системи рохкання, гарчання, пирхання, шипіння, свисту та інших звуків, які використовуються для координації полювання, встановлення зв'язків і простого спілкування з родичами. Тварини також вміють спілкуватися, плескаючи ластами одна об одну або, якщо їм заважає жир, по животу.

Дослідники також виявили, що під водою ця, здавалося б, грайлива поведінка може мати серйозний сенс. Наприклад, у дослідженні 2020 року вченим уперше вдалося зняти, як самець тюленя плескає передніми ластами під водою. Виявилося, що в результаті виникає гучний високочастотний звук, здатний заглушити фонові звуки.

У поєднанні з десятиліттями інших досліджень на цю тему вчені дійшли висновку, що плескання ластами насправді є демонстрацією сили серед самців, яку вони використовують у період конкуренції на нерестових позиціях для попередження суперників і приваблення самок.

За словами провідного автора дослідження зі Школи біологічних наук Університету Монаша в Австралії, доктора Девіда Гокінга, залежно від контексту, плескання ластами можуть допомагати відлякувати конкурентів або приваблювати потенційних партнерок.

З іншого боку залишається незрозумілим, чому тюлені можуть плескати себе по животу на суші або в неволі, особливо якщо це відбувається за вказівкою доглядачів. Досліджень на цю тему вкрай мало, проте вчені вважають, що це може бути пов'язано з використанням в аналогічних конфронтаційних цілях.

Утім, це не обов'язково означає, що тюлень наляканий або заляканий. Наприклад, собаки гавкають, коли їм погрожують або хочуть "пограти м'язами", але їх також можна навчити гавкати в нешкідливих ситуаціях, особливо якщо на кону частування. Можливо, тюлені — те саме.

Дійсно, тюлені та собаки відносно близькі — цей зв'язок часто можна помітити в їхній поведінці та зовнішньому вигляді. Вони обидва належать до таксономічного підряду Caniformia, поряд із вовками, лисицями, єнотами, куницями, моржами тощо. Тюлені, можливо, і не володіють такими ж когнітивними способами, як домашні собаки, але їхня поведінка може бути настільки ж тонкою і глибокою.

