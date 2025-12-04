Ночью в пустыне Намибии раздается зловещий смех: ученые нашли того, кто смеется в темноте (видео)

Недавно ученые открыли в Южной Африке несколько видов лающих гекконов, что увеличило число известных видов до девяти.

Среди новых видов оказались такие, как намский лающий геккон (Ptenopus kenkenses) и междюнный лающий геккон (Ptenopus circumsyrticus).

По словам автора открытия и главного куратора естественнонаучного отдела Национального музея Намибии Франсуа Беккера, два новых вида удалось отыскать с помощью таксономии, объединяющей ДНК, вокализации и физические особенности ящериц.

Эти виды преимущественно обитают в пустынях Южной Африки, включая Намибию.

Самцы гекконов издают крики, похожие на злобный смех мультяшного злодея, у входа в свои норы, чтобы привлечь самок, пишет Scientific American.

Но звуки, которые издавали рептилии, немного различались по высоте и частоте, что и заинтересовало ученых. Беккер решил выяснить, почему брачные крики звучали по-разному в двух соседних районах, хотя весь регион считался домом только для одного вида гекконов.

Считалось, что на юге Африки обитают только три вида лающих гекконов, хотя на самом деле, их оказалось девять.

“Некоторые из этих видов, которые ранее считались одним видом, на самом деле разделены 25 миллионами лет эволюции”, — говорит Беккер.

Теперь, когда гекконы правильно классифицированы, ученые могут более точно оценивать их распространение, предпочтения в среде обитания и физические характеристики.

“Все, что мы делаем в биологии, требует понимания того, о каком виде идет речь. Мы сделаем ошибочные выводы, если объединим два или более видов под одним названием”, - подытожил Беккер.

