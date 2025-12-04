Вночі в пустелі Намібії лунає зловісний сміх: вчені знайшли того, хто сміється в темряві (відео)
Нещодавно вчені відкрили в Південній Африці кілька видів геконів, що гавкають, це збільшило число відомих видів до дев'яти.
Серед нових видів виявилися такі, як намський гавкаючий гекон (Ptenopus kenkenses) і міждюнний гавкаючий гекон (Ptenopus circumsyrticus).
За словами автора відкриття і головного куратора природничонаукового відділу Національного музею Намібії Франсуа Беккера, два нові види вдалося відшукати за допомогою таксономії, що об'єднує ДНК, вокалізації та фізичні особливості ящірок.
Ці види переважно мешкають у пустелях Південної Африки, включно з Намібією.
Самці геконів видають крики, схожі на злісний сміх мультяшного лиходія, біля входу у свої нори, щоб привабити самок, пише Scientific American.
Але звуки, які видавали рептилії, трохи різнилися за висотою і частотою, що й зацікавило вчених. Беккер вирішив з'ясувати, чому шлюбні крики звучали по-різному у двох сусідніх районах, хоча весь регіон вважався домівкою лише для одного виду геконів.
Вважалося, що на півдні Африки мешкають тільки три види гавкаючих геконів, хоча насправді їх виявилося дев'ять.
"Деякі з цих видів, які раніше вважалися одним видом, насправді розділені 25 мільйонами років еволюції", — каже Беккер.
Тепер, коли гекони правильно класифіковані, вчені можуть точніше оцінювати їхнє поширення, уподобання в середовищі існування і фізичні характеристики.
"Усе, що ми робимо в біології, вимагає розуміння того, про який вид ідеться. Ми зробимо помилкові висновки, якщо об'єднаємо два або більше видів під однією назвою", — підсумував Беккер.
