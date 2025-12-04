Земля горит под ногами: Огненная гора в Пакистане охвачена пламенем с 1955 года (видео)

В Пакистане недалеко от города Харипур находится уникальное место, где горит земля под ногами, в буквальном смысле.

Еще в 1955 году произошла авария на буровой установке в Харипуре, Силхет. Из подземных резервуаров вырвался природный газ, который воспламенился, а на поверхности над ним появился скалистый холм. Теперь местные жители называют это место Агни Пахар или Огненная гора. С тем самых пор пламя на этой горе не угасает.

На месте аварии, кажется, что сама земля дышит огнем. Дело в том, что из трещин в поверхности продолжает подниматься газ, который воспламеняется и вся местность светится, пишет Krsyara.

Ученые говорят, что под землей в Харипуре залегает огромное количество природного газа. Во время аварии на буровой установке были повреждены подземные слои, где залегал газ. Теперь газ может беспрепятственно просачиваться на поверхность и воспламеняться при контакте с кислородом.

Запасы природного газа в этом районе настолько велики, что пожар не прекращается десятилетиями.

После аварии регион был признан небезопасным для сельского хозяйства, а также какого-либо строительства. Пожар, который бушует на Огненной горе, является источником выбросов углерода.

Подобные вечные огни существуют и в других странах мира, к примеру, так называемые Врата ада в Туркменистане. Но огонь в Харипуре отличается от него тем, что он возник в результате промышленной аварии, а не естественного источника.

Также недалеко от Баку находится постоянно горящий природный газовый пожар, который располагается на склоне холма на Апшеронском полуострове. Этот регион известен, как “Страна огней”, там пламя поднимается на высоту до 3 метров из тонкого пористого слоя песчаника.

За прошедшие десятилетия, пожар в Харипуре стал частью местного фольклора. МНогие местные жители видят в этом огне духовную энергию, которая никогда не угасает.

Напомним, "Врата ада" в России распахиваются с невероятной скоростью. Исследователи обнаружили, что ширина гигантской впадины в Сибири уже достигла 990 метров и продолжает расти.