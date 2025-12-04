Земля горить під ногами: Вогняна гора в Пакистані охоплена полум'ям з 1955 року (відео)

У Пакистані недалеко від міста Харіпур розташоване унікальне місце, де горить земля під ногами, в буквальному сенсі.

Ще 1955 року сталася аварія на буровій установці в Харіпурі, Сілхет. З підземних резервуарів вирвався природний газ, який запалав, а на поверхні над ним з'явився скелястий пагорб. Тепер місцеві жителі називають це місце Агні Пахар або Вогняна гора. Відтоді полум'я на цій горі не згасає.

На місці аварії, здається, що сама земля дихає вогнем. Річ у тім, що з тріщин у поверхні продовжує підніматися газ, який запалюється і вся місцевість світиться, пише Krsyara.

Учені кажуть, що під землею в Харіпурі залягає величезна кількість природного газу. Під час аварії на буровій установці було пошкоджено підземні шари, де залягав газ. Тепер газ може безперешкодно просочуватися на поверхню і спалахувати при контакті з киснем.

Запаси природного газу в цьому районі настільки великі, що пожежа не припиняється десятиліттями.

Після аварії регіон було визнано небезпечним для сільського господарства, а також будь-якого будівництва. Пожежа, яка вирує на Вогненній горі, є джерелом викидів вуглецю.

Подібні вічні вогні існують і в інших країнах світу, наприклад, так звані Врата пекла в Туркменістані. Але вогонь у Харіпурі відрізняється від нього тим, що він виник внаслідок промислової аварії, а не природного джерела.

Також недалеко від Баку знаходиться природна газова пожежа, що постійно горить, яка розташовується на схилі пагорба на Апшеронському півострові. Цей регіон відомий, як "Країна вогнів", там полум'я піднімається на висоту до 3 метрів з тонкого пористого шару пісковика.

За минулі десятиліття пожежа в Харіпурі стала частиною місцевого фольклору. Багато місцевих жителів бачать у цьому вогні духовну енергію, яка ніколи не згасає.

Нагадаємо, "Врата пекла" в Росії розорюються з неймовірною швидкістю. Дослідники виявили, що ширина гігантської западини в Сибіру вже досягла 990 метрів і продовжує зростати.