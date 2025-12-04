"Сумасшедшие кошатницы" оказались не такими, как считалось: ученые обнаружили нечто любопытное

Исследователи только что обнаружили, что кошки уделяют больше внимания мужчинам, а не женщинам. Это полностью меняет общепринятое представление о том, как выглядят кошатницы.

В популярной культуре кошатниц часто изображают в виде женщин — будь то Элеонора Абернати в "Симпсонах" или Анджела Мартин в "Офисе США". Однако новое исследование стало плохой новостью для так называемых "сумасшедших кошатниц", поскольку показало, что кошки на самом деле уделяют больше внимания мужчинам, пишет Daily Mail.

Ученые обнаружили, что кошки заметно громче мяукают, обращаясь к хозяевам-мужчинам, чем к женщинам. Предполагается, что это может быть связано с тем, что мужчины, как правило, менее внимательны и не так суетятся вокруг своих питомцев, что вынуждает кошек усиливать свои приветствия, чтобы привлечь внимание.

В ходе нового исследования ученые из Университета Анкары в Турции наблюдали за 31 кошкой и их хозяевами. Владельцам было предложено носить нагрудную камеру, чтобы снимать первые минуты после возвращения домой, ведя себя максимально естественно.

Ученые проанализировали сотни видеозаписей и обнаружили, что кошки чаще издают звуки. Приветствуя хозяев-мужчин, чем женщин. Данные указывают, что в среднем кошки издают 4,3 мяуканья за первые 100 секунд приветствия мужчин, в то время как приветствие женщин — всего 1,8.

Предыдущие исследования показали, что женщины, как правило, более активно взаимодействуют со своими питомцами вербально и лучше распознают кошачьи вокализации. Женщины также часто используют "кошачью речь" — высокий, "детский" голос при разговоре со своим животным. Авторы также предположили, что мужчинам-хозяевам, вероятно, требуются более явные вокализации, чтобы замечать потребности своих кошек и реагировать на них. Это, как считается, заставляет кошек использовать более прямолинейное и частое голосовое поведение для привлечения внимания.

В рамках нового исследования ученые также проанализировали, как кошки приветствуют своих хозяев. В частности они рассмотрели такое поведение, как:

поднятый хвост;

когда кошка прижимается к человеку боком или головой, чтобы обменяться запахом.

Несмотря на утверждения некоторых скептиков, будто кошки любят людей только потому, что мы их кормим, исследователи обнаружили, что пищевая мотивация не является основной причиной приближения кошек к хозяевам. На самом деле животные действительно хотели приветствовать людей, испытывая при этом чувство радости и облегчения.

Результаты также указывают на то, что кошки корректируют свой стиль общения в зависимости от хозяина. Таким образом, если кошка начинает непрерывно мяукать, когда вы приходите домой, она, вероятно, просто пытается сказать вам, что рада вас видеть.

Другое исследование команды из Университета Аделаиды обнаружили, что многим людям сложно отличить игривое поведение кошек от стрессового. Они показали 368 людям видеоролики взаимодействия человека и кошки, где примерно половина из них была запечатлена со счастливыми кошками, а остальные – со стрессовыми ситуациями. Увы, людям удалось распознать лишь едва заметные признаки стресса.

