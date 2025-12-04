"Божевільні кошатниці" виявилися не такими, як вважали: вчені виявили щось цікаве

Дослідники щойно виявили, що кішки приділяють більше уваги чоловікам, а не жінкам. Це повністю змінює загальноприйняте уявлення про те, який вигляд мають кошатниці.

У популярній культурі кошатниць часто зображують у вигляді жінок — чи то Елеонора Абернаті в "Сімпсонах", чи то Анджела Мартін в "Офісі США". Однак нове дослідження стало поганою новиною для так званих"божевільних кошатниць", оскільки показало, що кішки насправді приділяють більше уваги чоловікам, пише Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Вчені виявили, що кішки помітно голосніше нявкають, звертаючись до господарів-чоловіків, ніж до жінок. Передбачається, що це може бути пов'язано з тим, що чоловіки, як правило, менш уважні та не так метушаться навколо своїх улюбленців, що змушує кішок посилювати свої вітання, щоб привернути увагу.

Відео дня

Під час нового дослідження вчені з Університету Анкари в Туреччині спостерігали за 31 кішкою та їхніми господарями. Власникам було запропоновано носити нагрудну камеру, щоб знімати перші хвилини після повернення додому, поводячись максимально природно.

Вчені проаналізували сотні відеозаписів і виявили, що кішки частіше видають звуки. Вітаючи господарів-чоловіків, ніж жінок. Дані вказують, що в середньому кішки видають 4,3 нявкання за перші 100 секунд привітання чоловіків, у той час, як привітання жінок — лише 1,8.

Попередні дослідження показали, що жінки, як правило, більш активно взаємодіють зі своїми улюбленцями вербально і краще розпізнають котячі вокалізації. Жінки також часто використовують "котячу мову" — високий, "дитячий" голос під час розмови зі своєю твариною. Автори також припустили, що чоловікам-господарям, ймовірно, потрібні більш явні вокалізації, щоб помічати потреби своїх кішок і реагувати на них. Це, як вважається, змушує кішок використовувати більш прямолінійну і часту голосову поведінку для привернення уваги.

У рамках нового дослідження вчені також проаналізували, як кішки вітають своїх господарів. Зокрема вони розглянули таку поведінку, як:

піднятий хвіст;

коли кішка притискається до людини боком або головою, щоб обмінятися запахом.

Попри твердження деяких скептиків, ніби кішки люблять людей тільки тому, що ми їх годуємо, дослідники виявили, що харчова мотивація не є основною причиною наближення кішок до господарів. Насправді тварини дійсно хотіли вітати людей, відчуваючи при цьому почуття радості та полегшення.

Результати також вказують на те, що кішки коригують свій стиль спілкування залежно від господаря. Таким чином, якщо кішка починає безперервно нявкати, коли ви приходите додому, вона, ймовірно, просто намагається сказати вам, що рада вас бачити.

Інше дослідження команди з Університету Аделаїди виявило, що багатьом людям складно відрізнити грайливу поведінку кішок від стресової. Вони показали 368 людям відеоролики взаємодії людини й кішки, де приблизно половина з них була зображена зі щасливими кішками, а решта — зі стресовими ситуаціями. На жаль, людям вдалося розпізнати лише ледь помітні ознаки стресу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через 60 років ученим нарешті вдалося розгадати таємницю рудих котів.

Раніше Фокус писав про те, що кішки еволюціонували, щоб винищувати комах.