Майстри вбивств і тортур: кішки еволюціонували, щоб винищувати комах (відео)

Дослідники виявили, що наші улюбленці насправді обожнюють винищувати комах, і в учених є відео, яке підтверджує це. Ба більше, вчені створили список комах, які насамперед зазнають нападу з боку кішок.

Майже в кожній третій сім'ї живе холоднокровний убивця, який любить тортури й безшумно вистежує свою здобич. Ці "садисти" — зовсім не люди, а домашні кішки. Ці тварини широко відомі тим, що наші вихованці збивають птахів і заганяють у кут мишей, але вони також вправні в полюванні на всіляких комах, пише Popular Science.

Власники кішок помічали, що їхні вихованці раз у раз приносять їм ампутовані лапки, крила комах, а часом і цілі їхні тушки. У результаті вчені дійшли висновку, що домашні кішки насправді володіють талантом до знищення комах, проте вчені все ще не до кінця розуміють, які саме комахи входять до цього списку.

У новому дослідженні вчені з Університету Кампінаса в Бразилії зосередилися на тому, щоб з'ясувати це — команда використовувала кумедні відео з кішками.

Які комахи приваблюють котів

Під час дослідження вчені зібрали 17 000 фото і відео, використавши пошукові запити, пов'язані з кішками й комахами. Початковий пошук був звужений до 550 прикладів випадків нападу хижаків на домашніх кішок. Потім вони проаналізували кожен із цих записів на наявність ознак здобичі та виділили 14 різних загонів членистоногих.

Результати показали, що прямокрилі, такі як коники, сарана і цвіркуни, були жертвами комах, які найчастіше ставали жертвами — вони з'явилися у 20,7% відеороликів. Комахи з великого загону напівтвердокрилих (Hemiptera), куди входять постільні клопи та цикади, з'являлися в 14,5% випадків. Комахи із загону Blattodea, до якого, зокрема, належать таргани та терміти, посіли третє місце з невеликим відривом — 14,4%.

Дослідники стверджують, що отримані результати демонструють ефективність використання соціальних мереж для досліджень, а також проливають світло на раціон комах, який кішки значною мірою не могли виявити за допомогою колишніх методів. Результати також показали, що кішки, мабуть, нападали на тарганів частіше, ніж передбачалося раніше.

Ідеальний вбивця еволюції

За словами співавтора дослідження і співробітника Університету Рауля Коста-Перейри, завдяки гострим кігтям, що втягуються, і нічному зору кішки є еволюційно відточеними вбивцями. Вчені підрахували, що північноамериканські домашні кішки можуть бути відповідальними за загибель від 6,3 до 22,3 мільярда ссавців і від 1,3 до 4 мільярдів птахів щорічно. Ба більше, науці відомі випадки, коли кішки були відповідальні за винищення цілого виду. Наприклад, 1894 року домашні кішки в Новій Зеландії, як відомо, полювали на рідкісного кропив'яника з острова Стівенс, що призвело до його вимирання всього за рік після завезення в країну.

У дослідженні 2016 року дослідники також дійшли висновку, що кішки насправді фактично є одними з перших інвазивних видів у світі. Вчені навіть порівняли вплив котячих продуктів на біорізноманіття з руйнівним впливом інсектициду ДДТ.

У рамках нового дослідження біологи проаналізували відео, завантажені в Мережу з березня по квітень 2024 року. Команда відібрала тільки ті приклади, де кішки поїдали або полювали на членистоногих, а також приклади, де кішки намагалися зловити або вистежити їх. Щоб результати були максимально природними, вони видалили всі приклади, де люди, очевидно, брали участь в експерименті або пропонували комах кішкам.

Висновки дослідників вказують на те, що кішки насправді не такі вже й перебірливі у виборі жертв, проте цвіркуни та коники, ймовірно, були найчастішою метою полювання. Для порівняння, павуки становили лише 4% комах у відео, можливо, через їхній менший розмір і потенційно вищий ризик травмування кішки, що атакує.

