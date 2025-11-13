Чому кішки так люблять коробки: в еволюції є відповідь

Більшість власників котів помічали, що їхні вихованці небайдужі до коробок. Дослідники розповіли, чому котам так подобається сидіти в коробках — відповідь криється в еволюції.

Власники кішок знають, що тварини мають слабкість до коробок — часом улюбленцям цікавіша коробка, в якій прибула нова іграшка, ніж вона сама. У чому ж річ і чому у кішок розвинулася ця пристрасть до замкнутих просторів? Експерти з кішок розкрили цю таємницю, пише Popular Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Переваги коробки під час полювання

За словами консультанта з поведінки кішок в Ease Pet Vet і старшого наукового співробітника Університету Пердью Мікеля Дельгадо, попри різні характери й рівні енергії, всі кішки можуть отримати щось із вдало розташованої коробки.

Відео дня

Одна з таких переваг, як з'ясували вчені, пов'язана з мисливськими інстинктами тварин. У дикій природі кішки займають нішу в ланцюжку району, де вони одночасно є і хижаками, і здобиччю. Полюючи на птахів і комах, кішки шукають укриття — наприклад, кущі та затишні куточки — де вони зможуть сховатися від здобичі або потенційних хижаків, як-от лисиці або хижі птахи.

Те, що наші домашні улюбленці живуть у приміщенні, зовсім не означає, що вони втрачають свої інстинкти. Саме тому коробки є ідеальними місцями для полювання: стінки захищають тварин від сторонніх очей, а відкритий верх дозволяє їм накинутися на потенційну здобич.

Безпечне місце

За словами Дельгадо, коробки також є безпечним місцем для полохливих кішок, де вони можуть сховатися, якщо обстановка змінилася.

Відомо, що цей інстинкт зароджується у кішок у найперші дні життя. Кішка-мати шукає тихе місце для народження кошенят — в результаті, їхній перший досвід відбувається в безпечному і замкнутому просторі. Численні дослідження також показали, що рівень гормонів стресу, таких як кортизол, знижується у нещодавно врятованих кішок, коли їм надається доступ до коробки. Нова коробка також є зміною в обстановці для кішки, і тварини сприймають її як цікаве і незвичайне місце для дослідження.

Якщо кішка ховається в коробці, про що це свідчить?

За словами Дельгадо, коробка — універсальне місце для всіх потреб котів у полюванні, дослідженні та безпеці. Однак перебування в коробці також може багато чого розповісти про самопочуття вихованця залежно від контексту. Наприклад, кішка, що зіщулилася біля задньої стінки, і та, що дрімає в коробці — використовують її для абсолютно різних цілей.

Безпека коробки насправді, за словами експертів, слугує важливим нагадуванням про один з обов'язків власника домашньої тварини. У дикій природі тварини стикаються з низкою очевидних загроз з боку хижаків, проте в домашніх умовах тварини стикаються з іншими труднощами.

Наші вихованці живуть в умовах, де вони майже нічого не контролюють. Кішка, яка вільно гуляє околицями, може втекти на дах найближчого гаража або в укриття, коли злякається, але в домашньої кішки може бути менше варіантів, якщо вона злякається несподіваного гостя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені з'ясували, чи вміють кішки дружити.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили новий доісторичний вид котів-хижаків, які жили 15,5 млн років тому.