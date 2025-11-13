Почему кошки так любят коробки: у эволюции есть ответ

Большинство владельцев котов замечали, что их питомцы неравнодушны к коробкам. Исследователи рассказали, почему котам так нравится сидеть в коробках — ответ кроется в эволюции.

Владельцы кошек знают, что животные питают слабость к коробкам — порой питомцам интереснее коробка, в которой прибыла новая игрушка, чем она сама. В чем же дело и почему у кошек развилась эта страсть к замкнутым пространствам? Эксперты по кошкам раскрыли эту тайну, пишет Popular Science.

Преимущества коробки во время охоты

По словам консультанта по поведению кошек в Ease Pet Vet и старшего научного сотрудника Университета Пердью Микеля Дельгадо, несмотря на разные характеры и уровни энергии, все кошки могут получить что-то из удачно расположенной коробки.

Одно из таких преимуществ, как выяснили ученые, связано с охотничьими инстинктами животных. В дикой природе кошки занимают нишу в цепочке района, где они одновременно являются и хищниками, и добычей. Охотясь на птиц и насекомых, кошки ищут укрытия — например, кусты и укромные уголки — где они смогут спрятаться от добычи или потенциальных хищников, таких как лисы или хищные птицы.

То, что наши домашние питомцы живут в помещении вовсе не значит, что они утрачивают свои инстинкты. Именно поэтому коробки являются идеальными местами для охоты: стенки защищают животных от посторонних глаз, а открытый верх позволяет им наброситься на потенциальную добычу.

Безопасное место

По словам Дельгадо, коробки также являются безопасным местом для пугливых кошек, где они могут спрятаться, если обстановка изменилась.

Известно, что этот инстинкт зарождается у кошек в самые первые дни жизни. Кошка-мать ищет тихое место для рождения котят — в результате, их первый опыт происходит в безопасном и замкнутом пространстве. Многочисленные исследования также показали, что уровень гормонов стресса, таких как кортизол, снижается у недавно спасенных кошек, когда им предоставляется доступ к коробке. Новая коробка также является изменением в обстановке для кошки и животные воспринимают его в качестве интересного и необычного места для исследования.

Если кошка прячется в коробке, о чем это свидетельствует?

По словам Дельгадо, коробка — универсальное место для всех потребностей кошек в охоте, исследовании и безопасности. Однако пребывание в коробке также может многое рассказать о самочувствии питомца в зависимости от контекста. Например, кошка, съежившаяся у задней стенки, и та, что дремлет в коробке — используют ее для совершенно разных целей.

Безопасность коробки на самом деле, по словам экспертов, служит важным напоминанием об одной из обязанностей владельца домашнего животного. В дикой природе животные сталкивают с рядом очевидных угроз со стороны хищников, однако в домашних условиях животные сталкиваются с другими трудностями.

Наши питомцы живут в условиях, где они почти ничего не контролируют. Кошка, свободно гуляющая по окрестностям, может убежать на крышу ближайшего гаража или в укрытие, когда испугается, но у домашней кошки может быть меньше вариантов, если она испугается неожиданного гостя.

