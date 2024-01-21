Ученые обнаружили новый доисторический вид котов-хищников, которые жили 15,5 млн лет назад (фото)

Исследователи обнаружили хорошо сохранившиеся остатки частичных челюстных костей, а также все зубы, кроме резцов, доисторической кошки. Такая находка проливает больше света на разнообразие кошачьих в доисторический период.

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Ученые обнаружили новый доисторический вид кошек, которые жили на территории современной Испании примерно 15,5 миллионов лет назад. Исследователи назвали этих животных Magerifelis peignei. Они принадлежали к подгруппе мелких кошек-хищников с поведением подобным иберийским рысям, которые охотились на животных среднего размера: догоняли, душили их и прокусывали горло. Об этом пишет The Independent со ссылкой на результаты исследования в Journal of Vertebrate Paleontology.

Новый вид был идентифицирован на основе обнаруженных останков, которые ученые нашли в 2007 году вблизи Мадрида в Испании.

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"Образец очень хорошо сохранился, демонстрируя полную получелюсть, а также все зубы, кроме резцов", — пишут ученые.

Исследователи обнаружили хорошо сохранившиеся остатки частичных челюстных костей, а также все зубы хищных котов Фото: J. Gamarra/Journal of Vertebrate Paleontology

Кошачьи среднего размера жили в эпоху среднего миоцена примерно 15,5 миллионов лет назад и, возможно, имели "сильный укус во время охоты", говорят ученые.

По словам ученых, животное весило примерно 7,6 кг — как женские особи современных рыси, сервала и каракала.

"Признаки свидетельствуют о том, что Magerifelis peignei могли охотиться на относительно большую добычу, чем та, которую приносили другие существующие кошачьи подобного размера", — пишут исследователи.

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