Не растения и не животные, а "странный сплав" жизни: ученые исследовали причудливые окаменелости (фото)

Это не животное, не растение и не минерал. Это даже не бактерия и не гриб.

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В отличие от животных, растений, бактерий или грибов, эвглениды — это особая группа одноклеточных организмов, которые не поддаются простой классификации. Эти крошечные существа являются сочетанием различных живых существ, которые получают энергию как путем фотосинтеза, как растения, так и путем потребления других организмов, как животные. Эволюционный путь этих существ насчитывает около миллиарда лет, но до сих пор их окаменелости на Земле были неуловимыми, пишет ScienceAlert.

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Международная группа ученых утверждает, что раскопала древние окаменелости эвгленид, которые ранее ошибочно считали яйцами червей, цистами водорослей или спорами папоротника. Окаменелости, характеризующиеся похожей на скорлупу структурой с круглыми "ребрами", десятилетиями озадачивали экспертов. В 1962 году ученые назвали их раковинами Pseudoschizaea, но их биологическая принадлежность оставалась загадкой.

Световые микроскопические изображения цист эвгленид, которым примерно 200 миллионов лет Фото: Bas van de Schootbrugge/Utrecht University

Прорыв произошел в 2012 году, когда палеонтологи Бас ван де Схутбрюгге и Пол Стротер, изучая микро окаменелости возрастом 200 миллионов лет, поняли, что круглые, ребристые цисты могут быть эвгленидами. Эти организмы во время стресса заворачиваются в защитную цисту, напоминающую трехмерный отпечаток большого пальца, и переходят в состояние спячки.

Примеры окаменелых раковин Pseudoschizaea, также известных как Chomotriletes, Circulisporites и Concentricystes Фото: Schootbrugge et al., Review of Palaeobotany and Palynology, 2024

"Некоторые из окаменелостей, с которыми мы столкнулись, имели удивительное сходство с цистами Эвглены, современного представителя, описанного словацкими коллегами, — вспоминает Стротер, работающий в Бостонском колледже. — Проблема заключалась в том, что существовала только одна публикация в мире, которая утверждала это".

Чтобы выяснить, были ли они правы, Стротер и Ван де Схутбрюгге, который сейчас работает в Утрехтском университете, присоединились к коллегам-палеонтологам из США и Великобритании. Вместе они проработали почти 500 литературных источников об окаменелостях, похожих на Pseudoschizaea.

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Уилсон Тейлор, палеонтолог из Университета Висконсин-О-Клер, объясняет: "Мы были очень удивлены ультраструктурой цист. Структура стенки не напоминает ничего из того, что известно. Ребра — это не украшения, как в пыльце и спорах, а часть структуры стенки. Слоистая структура стенок также четко отличается от многих других пресноводных зеленых водорослей".

Теперь, когда исследователи установили возможную подробную хронологию жизни эвгленид, Стротер надеется, что это облегчит ученым распознавание еще более древних примеров, возможно, даже тех, которые "достигают самого корня эукариотического дерева жизни".

Разгадывая тайны этих крошечных существ, ученые могут открыть захватывающую главу в истории жизни на Земле, продемонстрировав устойчивость эвгленид на протяжении миллиардов лет.

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