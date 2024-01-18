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Технологии и наука

В национальном памятнике США нашли "яичные капсулы", которым 29 млн лет (фото)

окаменелые яйца кузнечиков, древние яичные капсулы, открытие оотеки, экосистема эпохи олигоцена, окаменелости возрастом 29 миллионов лет, доисторическая жизнь, научный прорыв
Фото: National Parks Service | Возраст окаменелости — 29 миллионов лет

Для тщательного изучения этих древних яичных капсул, известных как оотеки, специалисты использовали микро-КТ-сканер, что позволило детально исследовать их структуру. Оотеки откладывают различные существа, такие как насекомые, тараканы, богомолы и кузнечики.

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Удивительная находка в Национальном памятнике окаменелостей Джона Дэя в восточно-центральном Орегоне — группа окаменелых яиц — помогла разгадать тайну о древних существах, которые отложили их миллионы лет назад, пишет IFLScience.

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Хотя предыдущие находки на этом месте включали одиночные яйца, их сначала ошибочно идентифицировали как муравьиные. Прорыв произошел в 2016 году, когда ученые раскопали гнездо, наполненное яйцами. Так они определили насекомых, ими оказались кузнечики. Их идентифицировали частично из-за сходства формы яиц с современными кузнечиками, которые откладывают их под землей.

Для тщательного изучения этих древних яичных капсул, известных как оотеки, специалисты использовали микро-КТ-сканер, что позволило детально исследовать их структуру. Оотеки откладывают различные существа, такие как насекомые, тараканы, богомолы и кузнечики.

Разные виды формируют их по-разному, создавая уникальные виды яичной капсулы. Богомолы откладывают яйца в пенистую массу, которую вырабатывают железы в их брюхах, и что затем затвердевает, защищая яйца.

Согласно исследованию, команда обнаружила характерные оотеки, принадлежащие древним конькам: "Высокоорганизованная яйцевая масса, состоящая из большой кладки размером примерно 50 слегка изогнутых эллипсоидных яиц, расположенных радиально в нескольких плоскостях, сохранилась, покрытая дискообразным слоем сцементированных и уплотненных частиц почвы".

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Почти все виды кузнечиков откладывают яйца, погружая брюшко в почву, прежде чем сделать выделения, которые смешиваются с почвой и затем затвердевают. В конце концов образуется оотек, который принимает форму окружающего слоя.

"Исходя из морфологии общей структуры и яиц, мы пришли к выводу, что этот образец является окаменевшей подземной оотекой кузнечиков и саранчи, — продолжает команда, — также известной как яичная капсула".

Считается, что эта находка является древнейшим и самым достоверным доказательством существования кузнечиков, поскольку возраст окаменелости достигает 29 миллионов лет.

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