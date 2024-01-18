У національному пам'ятнику США знайшли "яєчні капсули", яким 29 млн років (фото)

Для ретельного вивчення цих стародавніх яєчних капсул, відомих як оотеки, фахівці використовували мікро-КТ-сканер, що дозволило детально дослідити їхню структуру. Оотеки відкладають різні істоти, такі як комахи, таргани, богомоли та коники.

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Дивовижна знахідка в Національному пам'ятнику скам'янілостей Джона Дея у східно-центральному Орегоні — група скам'янілих яєць — допомогла розгадати таємницю про стародавніх істот, які відклали їх мільйони років тому, пише IFLScience.

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Хоча попередні знахідки на цьому місці включали поодинокі яйця, їх спочатку помилково ідентифікували як мурашині. Прорив стався у 2016 році, коли вчені розкопали гніздо, наповнене яйцями. Так вони визначили комах, ними виявилися коники. Їх ідентифікували частково через схожість форми яєць із сучасними кониками, які відкладають їх під землею.

Для ретельного вивчення цих стародавніх яєчних капсул, відомих як оотеки, фахівці використовували мікро-КТ-сканер, що дозволило детально дослідити їхню структуру. Оотеки відкладають різні істоти, такі як комахи, таргани, богомоли та коники.

Різні види формують їх у різний спосіб, створюючи унікальні види яєчної капсули. Богомоли відкладають яйця у пінисту масу, яку виробляють залози в їхніх черевах, і яка потім твердне, захищаючи яйця.

Згідно з дослідженням, команда виявила характерні оотеки, що належать стародавнім коникам: "Високоорганізована яйцева маса, що складається з великої кладки розміром приблизно 50 злегка вигнутих еліпсоїдних яєць, розташованих радіально в декількох площинах, збереглася, покрита дископодібним шаром зцементованих і ущільнених частинок ґрунту".

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Майже всі види коників відкладають яйця, занурюючи черевце в ґрунт, перед тим як зробити виділення, які змішуються з ґрунтом і потім тверднуть. Зрештою утворюється оотека, яка набуває форми навколишнього шару.

"Виходячи з морфології загальної структури і яєць, ми дійшли висновку, що цей зразок є скам'янілою підземною оотекою коників і сарани, — продовжує команда, — також відомою як яєчна капсула".

Вважається, що ця знахідка є найдавнішим і найдостовірнішим доказом існування коників, оскільки вік скам'янілості сягає 29 мільйонів років.

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