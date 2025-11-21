Мастера убийств и пыток: кошки эволюционировали, чтобы истреблять насекомых (видео)

Исследователи обнаружили, что наши питомцы на самом деле обожают истреблять насекомых, и у ученых есть видео, подтверждающее это. Более того, ученые создали список насекомых, которые в первую очередь будут подвержены нападению со стороны кошек.

Почти в каждой третьей семье живет хладнокровный убийца, любящий пытки и бесшумно выслеживающий свою добычу. Эти "садисты" — вовсе не люди, а домашние кошки. Эти животные широко известны тем, наши питомцы сбивают птиц и загоняют в угол мышей, но они также искусны в охоте на всевозможных насекомых, пишет Popular Science.

Владельцы кошек замечали, что их питомцы то и дело приносят им ампутированные лапки, крылья насекомых, а порой и целые их тушек. В результате ученые пришли к выводу, что домашние кошки на самом деле обладают талантом к уничтожению насекомых, однако ученые все еще не до конца понимают, какие именно насекомые входят в этот список.

В новом исследовании ученые из Университета Кампинаса в Бразилии сосредоточились на том, чтобы выяснить это — команда использовала забавные видео с кошками.

Какие насекомые привлекают кошек

В ходе исследования ученые собрали 17 000 фото и видео, использовав поисковые запросы, связанные с кошками и насекомыми. Первоначальный поиск был сужен до 550 примеров случаев нападения хищников на домашних кошек. Затем они проанализировали каждую из этих записей на наличие признаков добычи и выделили 14 различных отрядов членистоногих.

Результаты показали, что прямокрылые, такие как кузнечики, саранча и сверчки, были наиболее часто становившимися жертвами насекомых — они появились в 20,7% видеороликов. Насекомые из обширного отряда полужесткокрылых (Hemiptera), куда входят постельные клопы и цикады, появлялись в 14,5% случаев. Насекомые из отряда Blattodea, к которому, в частности, относятся тараканы и термиты, заняли третье место с небольшим отрывом – 14,4%.

Исследователи утверждают, что полученные результаты демонстрируют эффективность использования социальных сетей для исследований, а также проливают свет на рацион насекомых, который кошки в значительной степени не могли обнаружить с помощью прежних методов. Результаты также показали, что кошки, по-видимому, нападали на тараканов чаще, чем предполагалось ранее.

Идеальный убийца эволюции

По словам соавтора исследования и сотрудника Университета Рауля Коста-Перейры, благодаря острым втягивающимся когтям и ночному зрению кошки являются эволюционно отточенными убийцами. Ученые подсчитали, что североамериканские домашние кошки могут быть ответственны за гибель от 6,3 до 22,3 миллиарда млекопитающих и от 1,3 до 4 миллиардов птиц ежегодно. Более того, науке известны случаи, когда кошки были ответственны за истребление целого вида. Например, в 1894 году домашние кошки в Новой Зеландии, как известно, охотились на редкого крапивника с острова Стивенс, что привело к его вымиранию всего через год после завоза в страну.

В исследовании 2016 года исследователи также пришли к выводу, что кошки на самом деле фактически являются одними из первых инвазивных видов в мире. Ученые даже сравнили влияние кошачьих продуктов на биоразнообразие с разрушительным воздействием инсектицида ДДТ.

В рамках нового исследования биологи проанализировали видео, загруженные в Сеть с марта по апрель 2024 года. Команда отобрала только те примеры, где кошки поедали или охотились на членистоногих, а также примеры, где кошки пытались поймать или выследить их. Чтобы результаты были максимально естественными, они удалили все примеры, где люди, по всей видимости, участвовали в эксперименте или предлагали насекомых кошкам.

Выводы исследователей указывают на то, что кошки на самом деле не так уж разборчивы в выборе жертв однако сверчки и кузнечики, вероятно, были наиболее частой целью охоты. Для сравнения, пауки составляли всего 4% насекомых в видео, возможно, из-за их меньшего размера и потенциально более высокого риска травмирования атакующей кошки.

