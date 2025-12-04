Мало кто замечает, как на самом деле ходят кошки: их секрет кроется в походке (видео)

Кошки широко известны своей грациозной и бесшумной ходьбой. Ученые говорят, что главный кошачий секрет кроется в технике их ходьбы.

Метод передвижения кошек известен под названием “прямая регистрация” или “поступательная походка”. Он заключается в том, что задняя лапа кошки всегда ставится в след передней, пишет Catster.

Эксперты говорят, что именно такая походка обеспечивает бесшумность, устойчивость и позволяет животному двигаться по очень узким поверхностям. Этот метод кошки используют для того, чтобы оставаться незамеченными во время охоты или при передвижении по сложным участкам. В это же время, хвост и подушечки их лап играют ключевую роль в балансировке.

Постановка задней лапы в след передней значительно снижает шум при ходьбе, а это крайне важно для охоты, чтобы кошка могла оставаться незамеченной.

Также такая техника ходьбы помогает кошкам поддерживать баланс и четко ощущать центр тяжести. Благодаря этому кошки легко ходят по заборам, перилам и веткам деревьев.

Кроме “поступательной походки”, кошки также используют диагональный способ ходьбы, при котором одна пара лап (передняя и задняя) движутся одновременно.

Ученые подчеркивают, что технически кошки считаются пальцеходящими млекопитающими. Иными словами, эти животные ходят на пальцах своих лап. У кошек всего 18 пальцев на лапах, у них 5 пальцев на передних лапах и 4 на задних.

Но у некоторых видов кошек пальцев больше, к примеру у полидактильных кошек может быть, от одного до нескольких дополнительных пальцев.

Полидактилия — наследственный признак, хотя ветеринары не до конца понимают, почему у одних кошек появляется один дополнительный палец, а у других — больше. Дополнительные пальцы облегчают кошкам охоту и хватание. Эта особенность чаще встречается у кошек пород мейн-кун и пиксибоб, чем у других.

Напомним, ученые раскрыли суперсилу кошек, они поместили животных в условия микрогравитации. Исследователям потребовалось больше сотни лет, чтобы досконально изучить суперсилу кошек и понять, как она работает.